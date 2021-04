Indígenas colonizados agradecidos a Madrid

"Prometo estarte agradecido".

Rosendo Mercado









Con un 'wake up, Europa!' nos salen los mamporreros de las élites, como si hubiésemos olvidado que ese mismo eslogan, 'despierta', fue con el que se presentó a las elecciones Hitler en Alemania. Seguro que han creído necesario imponernos la vigilia, teniendo en cuenta que el feudo endeudado por la Gran Banca europea, en especial la alemana, en el Estado de Españistán, llevamos desde 1940 padeciendo el 'diktat' cronológico del fracasado reich germano, y adelantamos o atrasamos la hora un par de veces al año, un serio atropello contra la salud psicológica de los súbditos (¿o eran 'ciudadanos'?). Así hemos alcanzado la insuperable cota de estupidez de que Sevilla o Badajoz tengan el mismo horario que Varsovia o Budapest, y una hora de diferencia con Portugal. Todo normalizado por los 'periodistas' expertos en focalizar lo noticioso donde ordenen sus amos de Berlín y Washington.





Nos ha tocado vivir un mundo de perfiles inciertos, difuminados, que se van rehaciendo cada día. Causa grima ese abnegado y a la vez patético cuerpo docente del Estado: al compás de tratar de cumplir los planes de 'ingeniería social' del Ministerio de turno, perciben con estupor que sus alumnos tienen unos cauces de información y saberes de toda índole, vía internet, que ellos en su infancia no alcanzaron ni a imaginar. La mayor revolución epistemológica de la historia de la humanidad, un flujo constante de ideas de magnitud infinitamente superior a las de los tiempos de la Ruta de la Seda y la invención de la imprenta... Y ahí siguen los adocenados politicastros, y no pocos profesores en excedencia, con sus manidas consignas y pancartitas, tratando de deslizar bulos para descalificar al oponente - recordemos que fue el jurista Carl Schmidt, en su etapa de deriva fanática nazi, el que marcó el camino para considerar al adversario ideológico como enemigo mortal a batir -; por tanto, a nadie puede sorprender el abismo generacional con un alcance de proporciones que empequeñecen la Fosa de Las Marianas.





Todos esos que tienen por Meca a los laboratorios de 'ideas-fuerza' de EEUU, no sólo supremacistas 'blancos' de tapadillo o 'feminazis' - Esther Vilar dixit - descaradas, han olvidado muy pronto que aun derrotado Trump obtuvo más votos que cuando fue elegido presidente frente a Hillary Clinton, y que ésta perdió por un mínimo de papeletas porque una mayoría de hombres afroamericanos prefirieron votar al mismo candidato del kukluxklán (¡sic!) antes que seguir aguantando las demagógicas sandeces androfóbicas de las frustradas chupabotes del 'feminismo' corporativo. Por eso puede resultar tan doloroso que por salirnos de los esquemas partidocráticos, por un puñado de votitos, algunos queden chasqueados el 4M en Madrid, ¿verdad...?





Lo peor del endogámico tribalismo oligárquico centralista, guardián de las esencias identitarias desde sus grupitos autistas de Facebook, sus webs, su blogueros o tuiteros en nómina, consiste en que a veces, cuando se ejerce el imperialismo cañí de vía estrecha... toca pasar factura. El egocentrismo deificado del Km. 0 de la Puerta del Sol puede despreciar, como siempre, a los 'de provincias'. En especial a los de ese rincón remoto más alejado que el Finisterre gallego de la fuente de Cibeles, el de los infrahombres 'lagañosos' de Almería y demás parias andaluces 'subhumanos', así contemplados desde el privilegiado y elitista norte peninsular. El caso de los que repiten la doctrina de sus señoritos de la ribera del Manzanares en la Colonia-'sur' del Tajo-Ebro para abajo podemos dejarlo en el apartado del masoquismo crónico.





Sin embargo, aunque la subdesarrollante metrópoli ensoberbecida nos ignore más que para electrificar el tren hasta el Puerto de Algeciras, a los que no seamos cipayos de su cuerda, podemitas o abascalillos inclusive, este servidor va a daros una sorpresa, a pesar de vuestra insufrible arrogancia. Porque hijo de la emigración, nací en Madrid, y en el barrio de Quintana viví hasta los comienzos de mi adolescencia, cuando mis padres pudieron retornar a la Córdoba de nuestros ancestros. El lugar donde me amamantaron tal vez os suene. Abrí los ojos por vez primera al mundo en el barrio de Recoletos, donde estaba un hospital tristemente célebre, el de Santa Cristina. Sí, exacto, ese mismo... donde robaron bebés a madres solteras, rojas, 'pecadoras' y demás (treinta mil como mínimo en todo el Estado calculan las asociaciones de afectados durante la ominosa época del tirano carnicero de El Ferrol, hasta el tardofranquismo actual). Tranquilos, no fue mi caso. Mis ideas o visión del mundo distan mucho de la que me dio a luz. Quizá por eso, alguna predecesora o colaboradora de las 'sor Marías' que blanqueáis con vuestros socios de Moncloa - 'somos la izquierda' -, al ver algún rosario o estampita en la mesilla de mi madre, felizmente casada, en aquel hospital del Horror pasó de largo y no truncó mi vida para siempre. Ya, entiendo, dioses del Olimpo madrileño, dada la altura moral de muchos de vosotros, el Supremo Terror del secuestro masivo de recién nacidos no os suscita casi interés alguno ni en campaña, en comparación con las biempagadas dramatizaciones de la hija de una folclórica, la Rociíto, o si el fláccido macho alfa menguante del cortijo del coletariado invitaba al parecer a 'refrescarse' en el WC del garito de moda a tiernas mocitas, recién adquirida su mayoría de edad.





Así que como os prometimos que seguiríamos 'arreglando lo del norte', en pago a vuestros desvelos por subordinar aún más a la colonizada y depauperizada Andalucía, a tragar estopa. Por lo pronto esas batallitas de 'relatos' por imponerse en luchas estériles con tendenciosas estadísticas, falacias de todo tipo, y sesgos cognitivos de pena, os hemos de confesar que se han vuelto soporíferos, aunque a algunos gurús trasnochados 'progres' o fachas neocon, tan temerarios como casposos, tras unas birras les susciten entusiasmos de noviciado, no sólo entre analfabetos funcionales.





Así la factoría aleccionadora de yanquilandia, la cual se dio cuenta hace tiempo que la ciberlibertad de conciencia y expresión ayuda a consolidar el estado de los negocios, mientras nos cuelan Amazon hasta en la sopa arruinando a las empresas locales, debe disfrutar contemplando a toda esa patulea de administradores de cuentecitas sectarias de Facebook, tuiter o guasap... muy ufanos todos en sus capillitas virtuales, vanguardia de la idiocia claustrofóbica. Repiten como loros conceptos presuntamente originales con suma pedantería anglosajonizada, como 'echo chamber' (cámara de eco), sin reparar en el plagio evidente del clásico símil de la Caverna platónica, versión 2.0 para acomplejados de la periferia del imperio. Así se esfuerzan ad nauseam en tratar de endosarnos montajillos propagandísticos para uso del rebaño de los desinformados. ¡Ánimo, seguid así, compitiendo por ver quien logra el mayor número de balidos llegaréis muy lejos, 'celebrities' del hashtag y de la tontería!





De igual manera se postran a venerar portentosos 'descubrimientos', como el de la Ventana de Overon, la caduca agitprop que desacredita más al que la enarbola que al que le endilgan la trucada 'realidad' conductista de masas. La fábrica goebbelsilla de fanáticas paridas sexistas, racistas, xenófobas, clasistas o clerical-franquistas pueden tragarse sin dificultad por el método de perfumar a los momios, infalible método de reconocida actualidad en los media cañís, comprobado por los embalsamadores en el Egipto faraónico. Presentaciones de la rancia lesbosupremacista Beatriz Gimeno en el equipo de Iglesias, dispuesta de nuevo a avasallar a los hombres anticonstitucionalmente, si se anuncian con un márquetin a la norteamericana pueden merendarse sin dificultad. O la vox-mitiva Monasterio dando lecciones de ética cuando todos sabemos que ejerció de supuesta arquitecta en sus inicios laborales sin serlo. La boca chancla Ayuso 'Cara Heidi', tan fiel a su Espe - exjefa de su número dos, Granados, el de la Operación Púnica -, el pelmazo Gabilondo papagayo de 'noesnoperosí' Sánchez, la otra testaferra capamachos de Errejón... Jamás la Verbena de la Paloma refulgió tan lucida, y eso que sus chupacámaras lagarteranas políticas no le dan a la maquinita de teleprónter para hacer lavados de cerebro con la fruición de la impresentable Irene Montero, de tanto futuro en política como Yolanda Díaz, cuyo 'carisma' de boniato volatilizó su formación en su Galiza natal... Por eso ambas se esfuerzan sin resultado en simular simpatía, aunque el enseñar los dientes a un creciente número de adeptos arrepentidos pudiera evocarles el comportamiento de las hienas. Indígenas colonizados y condenados a la precariedad, descendientes de la emigración de todos los rincones del Estado, votando a esos infames partidos... suscita más asco que vergüenza.





Podrá el CIS del leal soldadito Tezanos fingir 'polaridad' en esta totalitaria Democracia Orgánica del Régimen del 78/ 39 bis. Mas no hará falta que vindiquemos la necesidad de una abstención consciente y abrumadora que merecen de sobra. No representan a nadie, excepto a los apesebrados del partido, y nada cambiará hasta que no se articule una Separación de Poderes efectiva, independiente el Poder Judicial (en origen, ejercicio y funciones), con el Senado desarrollando la función legislativa que le corresponde, y con una profunda depuración en las altas Magistraturas, obsequiosas con el Estado extranjero vaticano al que todos han cedido soberanía, las que permiten un impune expolio sin precedentes (el Delito de Traición, treinta añitos de prisión mayor, parece que existe como la muela del juicio, que podemos extirparla a capricho sin consecuencias).





Mientras tanto, ya sea en Vallecas o en la Costa de la Luz, en Carabanchel o en Cabo de Gata, os prometemos sin descanso, tregua ni cuartel, de todo corazón, seguir estando agradecidos...