Sucesos Detenidos en Almería tras robar una joyería en Granada viernes 02 de septiembre de 2022 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El establecimiento objeto del butrón estaba en Almuñécar y el arresto se produce en Viator En una reciente actuación, la Guardia Civil de la Comandancia de Almería detiene, en el marco de uno de sus dispositivos preventivos contra la delincuencia, a dos varones como autores de un delito de Robo con Fuerza en las Cosas, por robar gran cantidad de joyas en una joyería de Almuñécar (Granada) por el método del butrón. Este hecho generó cierta alarma social en la zona y del cual se hicieron eco los medios de comunicación. Esta actuación se enmarca en el permanente trabajo de la Guardia Civil en la provincia de Almería, coordinadamente con otras unidades del Cuerpo del territorio nacional, para la resolución y prevención de delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico, entre otras actuaciones delictivas. Esta actuación comienza cuando personal de la Guardia Civil de Almería que se encuentra realizando un punto de verificación de vehículos y personas, en el municipio de Viator (Almería), procede a la identificación de los ocupantes de un vehículo de alta gama, según parámetros y análisis delincuenciales que los agentes previamente tienen identificados. Tras identificar a los ocupantes y ante la actitud que los mismos manifiestan, proceden a inspeccionar el vehículo, momento en el que localizan, oculta, una bolsa que contiene numerosas joyas, la mayoría aun colocadas en sus expositores, por lo que se procede a su intervención y traslado de los ocupantes a dependencias oficiales para verificar la procedencia de las joyas. El personal de la Guardia Civil, realiza las gestiones pertinentes que determinan que las joyas intervenidas proceden de un robo cometido, a mediados del mes de junio, en una joyería de la localidad de Almuñécar (Granada) por lo que se procede a la inmediata detención de los ocupantes del vehículo. Además, los agentes también intervienen el vehículo de alta gama utilizado, dos teléfonos móviles y gran cantidad de dinero en efectivo. Como resultado de esta actuación, la Guardia Civil de Almería detiene a los autores de un robo de una joyería de Almuñécar (Granada), por el método del butrón y recupera la mayoría de las joyas sustraídas, actuaciones gracias a las cuales dichos efectos podrán ser devueltos a sus legítimos propietarios. La realización de este tipo de dispositivos posibilita no solamente prevenir y esclarecer la comisión de delitos en la provincia de Almería por parte de los delincuentes, sino también en otras provincias limítrofes, gracias a la coordinación entre las unidades de la Guardia Civil en relación a hechos delictivos acontecidos en otras zonas. Las diligencias instruidas junto con los detenidos se ponen a disposición del Juzgado en Funciones de Guardia de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

