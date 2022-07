Sucesos Detenidos por robar seis viviendas y una panadería domingo 17 de julio de 2022 , 10:08h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los objetos sustraídos eran puestos a la venta en un mercado ilegal de segunda mano Agentes de la Policía Nacional han detenido en Almería a un hombre al que se le atribuyen al menos siete robos en el interior de viviendas de la capital, entre ellas una conocida panadería en la plaza de Santa Rita. Se valía de un cómplice a bordo de un vehículo. El aumento significativo de las denuncias por robos en el interior de viviendas en los meses de mayo y junio, hasta un total de 18, pusieron en alerta a los investigadores de la Policía Nacional. Las denuncias recibidas tenían en común el uso del escalo para acceder a los patios traseros y terrazas de los inmuebles, dónde el arrestado cogía las sombrillas, ventiladores, sillas y otros objetos que consideraba de valor, para con la ayuda de un cómplice cargarlos en un vehículo y darse a la fuga. Los agentes comprobaron cómo algunos de los objetos robados eran puestos a la venta en un mercado ilegal que se desarrolla en el barrio del Puche en Almería. Con estos datos, la Policía Nacional procedió al arresto de un varón marroquí de 24 años de edad, a quien los agentes le atribuyen siete robos en el interior de las viviendas de las calles África, Oceanía, Galán de Noche, Mariana Pineda y Rosa Chancel. El análisis lofoscópico y de los vestigios hallados durante la perpetración de un robo en una panadería de la Plaza de Santa Rita, durante el mes de mayo pasado, dio como resultado además, la imputación de este hecho delictivo al detenido. En la jornada del día de antes de ayer, la Policía Nacional logró dar con el paradero y arresto del compinche del detenido, un hombre de nacionalidad española y 48 años de edad, quien a cambio de una retribución económica trasladaba al primero a los lugares que éste le requería. Ambos detenidos han pasado a disposición del Juzgado de Instrucción número seis de Almería en funciones de guardia. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

