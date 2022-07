Capital Misa en honor a la Virgen del Carmen, patrona de Pescadería, la Armada y la gente del mar sábado 16 de julio de 2022 , 19:10h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Fernández-Pacheco felicita a marinos, pescadores, vecinos del barrio y miembros de la Hermandad de la Virgen del Carmen antes de la misa en la iglesia de San Roque, celebrada por el obispo Gómez Cantero El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido en la iglesia de San Roque, en el barrio de Pescadería, a la misa que, en honor a la Virgen del Carmen, ha celebrado el obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero. El regidor ha felicitado a marinos, pescadores, vecinos del barrio y a los miembros de la Hermandad de la Virgen del Carmen, que celebran a su patrona. Invitado por el comandante naval de Almería, el capitán de fragata Víctor Manuel Garay Seijo, el primer edil ha participado en uno de los actos centrales que, por la Virgen del Carmen, celebra y organiza la Comandancia Naval en colaboración con la Hermandad de la Virgen del Carmen de Pescadería. Acompañado por la concejala delegada del Área de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca, y por concejales de otros grupos con representación en la Corporación municipal, el alcalde ha compartido actos con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen con la delegada del Gobierno de la Junta en Almería en funciones, Aránzazu Martín, el diputado provincial Ángel Escobar, el presidente de la Autoridad Portuaria, Jesús Caicedo, el subdelegado de Defensa en Almería, el coronel Javier Frías Pardo, el general de la Legión, Melchor Marín Elvira, el jefe provincial de Policía Nacional, Enrique Mora, el hermano mayor de la Hermandad de la Virgen del Carmen de Pescadería, Gabriel Ferre, y representantes de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, entre otras autoridades civiles y militares. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

