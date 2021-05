Diputación acerca a los almerienses La Música de la Catedral con el IEA

La obra, escrita por Santiago Real y Fernando Carmona, se ha presentado en el último de los actos de la Feria del Libro de la Ciudad de Almería que acoge el Patio de Luces





El Patio de Luces de la Diputación ha acogido esta mañana la presentación del libro ‘La música de la Catedral de Almería. Libro de Coro nº 35’ cuyos autores son Santiago Real Gómez y Fernando Carmona Arana, que ha sido editado por el Instituto de Estudios Almerienses (IEA).



En el acto han participado el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el director del IEA, Francisco Alonso y Santiago Real Gómez, uno los autores de esta obra. Manuel Guzmán ha señalado que se trata de uno de los libros más emblemáticos que ha publicado el IEA en los últimos años. “Es una obra que surge de la convocatoria de ayudas a la investigación y que luego vimos que era un trabajo muy interesante para publicarlo, siendo una obra que no solo se limita a plasmar la música del Libro de Coro nº 35 de la Catedral, sino también tiene un estudio crítico sobre esa música”.



Francisco Alonso, director del IEA ha explicado que “hoy damos a conocer el libro de Coro nº 35, aunque en total son 42. Tanto el 35 como el 28 son los dos únicos tomos que tienen polifonía a cuatro voces. Una obra que no se ha podido escuchar desde hace siglos, porque están escritos en notación mensural blanca”.



La edición que ha publicado el IEA, y que hoy se ha presentado está realizada en un formato diferente, con un papel especial donde no se refleja la luz. Francisco Alonso ha elogiado el excelente trabajo de Santiago Real Gómez y Fernando Carmona Arana “que da luz a una música que siempre ha sido patrimonio de los almerienses”.



Los libros conservados en el archivo de la Catedral emplean un tipo de notación mensural blanca que, a día de hoy, no se practica. Se ha transcrito a la notación moderna las piezas contenidas en dicho libro, además de dotarlas de la parte en canto gregoriano que terminaría por completar la música.



“No olvidemos que en la práctica litúrgica, el canto gregoriano siempre ha sido lo principal y lo más importante, frente a la polifonía, siendo esta un ornamento del gregoriano dentro de la celebración”, ha explicado Santiago Real Gómez.



“Presentamos una edición práctica de la música, cuyas partituras permiten tener una idea completa de cómo era la practica musical real de Almería mientras estos libros tuvieron vigencia. Además, aportamos un estudio en el que se abordan diferentes aspectos de la música de la Catedral de Almería, tales como su organización, los músicos que había, los instrumentos que empleaban, quienes eran los compositores y la calidad de sus obras”, afirmaba Santiago Real.



Entre los maestros de capilla que destacan en Almería está Antonio de Paz, que llegó a Almería desde Granada en la Navidad de 1628 y Antonio Ladrón de Guevara llega a Almería en diciembre de 1738. Precisamente composiciones de estos maestros han sido interpretadas esta mañana en el Patio de Luces de la Diputación, a cargo de Anónimo IV Ensemble de música renacentista y medieval. Precisamente uno de los componentes de la formación es Fernando Carmona Arana, el otro autor del libro presentado y que ha sido editado por el IEA.