Diputación despide en un emotivo acto a la archivera provincial Pepa Balsells

jueves 09 de septiembre de 2021 , 17:39h

El presidente de Diputación, Javier A. García, ha reconocido la pasión y trabajo de Balsells durante 40 años y ha anunciado que el Archivo Provincial llevará su nombre como merecido homenaje a su labor





En 1981 comenzaba la andadura profesional de Josefa Balsells, conocida por sus compañeros y amigos como Pepa, en el Archivo-Biblioteca de la Diputación de Almería. 40 años más tarde se jubila dejando un legado de incalculable valor como “centinela de la memoria e historia de Almería y los almerienses”, como ha descrito hoy el presidente de Diputación, Javier A. García, al frente del archivo que se creó a iniciativa suya para recopilar y salvaguardar fondos documentales de temática almeriense.



El Salón de Plenos de la Institución Provincial ha acogido esta mañana un espontáneo y emotivo acto en el que el presidente de Diputación, Javier A. García; los diputados provinciales Fernando Giménez y Antonio J. Rodríguez, y los compañeros de Pepa, han despedido a su querida amiga en el día de su jubilación.



El presidente de Diputación ha puesto a Josefa Balsells como ejemplo de trabajadora pública por su “pasión, compromiso, talento y trabajo”, y ha destacado su vocación de servicio a los 103 municipios y todos los almerienses que ha hecho posible que “la Institución Provincial cuente con uno de los mejores archivos documentales de toda España y seamos un ejemplo a seguir por otras administraciones”.



Las palabras más emotivas del presidente han ensalzado el papel como “centinela de la historia y la memoria de todos los almerienses de Pepa que, con sumo mimo y dedicación, ha cuidado, glosado y puesto a disposición de la sociedad miles y miles de legajos y archivos que narran nuestra historia. Sin su trabajo no tendríamos hoy día un conocimiento tan profundo de nuestra historia”.



Por último, Javier A. García ha deseado suerte y mucha felicidad a Pepa “en los mejores años de tu vida” y ha anunciado que el Archivo Provincial, en reconocimiento a su gran labor, llevará el nombre de Pepa Balsells: “siempre guardaremos en lo más profundo de nuestro corazón los valores que nos has enseñado. Te vamos a echar mucho de menos”.



Por su parte, la homenajeada ha dado las gracias por la despedida y ha manifestado que “cuando pienso en Diputación, pienso en las personas. Para mí la Diputación es el conjunto de personas que en unión estamos haciendo posible lo que es esta institución con el gran objetivo de sacar adelante los servicios que se prestan a todos los municipios. Ese es el gran valor de Diputación con unos trabajadores y compañeros magníficos”.



Además, Balsells ha añadido que “Diputación siempre estará presente en mi día a día. En cuanto al trabajo realizado, era mi obligación. Sin el gran equipo que hemos formado no tendríamos el archivo del que disfrutamos hoy. Por eso siempre hablo en plural, en equipo, y de eso estoy muy satisfecha”, y ha reconocido el apoyo de su marido y familia por “todo lo que he podido conseguir profesionalmente. He logrado casi todo lo que me he propuesto y he sido muy feliz. A la Diputación y mi equipo le debo mi desarrollo profesional. Estoy muy agradecida. No me creo que hayan pasado cuarenta años”.





Una vida entregada a la provincia

Josefa Balsells es miembro fundador del IEA (Instituto de Estudios Almerienses), al que sigue ligada como consejera del Consejo Editorial y a través del Departamento de Historia. Trabaja en el Archivo – Biblioteca de Diputación desde 1981. Este fondo arrancó con 3.000 legajos y hoy cuenta con más de 14.000.



La implantación y consolidación de la Biblioteca se debe a su implicación y motivación por difundir el legado cultural, científico y artístico almeriense. Impulsó la digitalización del Archivo-Biblioteca con la finalidad de abrir nuevos horizontes para los estudios y la cultura almeriense.



Gracias a su trabajo y al de su equipo el Archivo-Biblioteca de Diputación es el centro mejor dotado de documentación de la provincia y de obras de autores almerienses. El 11 de abril de 2019 recibió el Escudo de Honor del IEA como reconocimiento a su aportación a la cultural almeriense.