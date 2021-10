Diputación destina más de 100.000 euros al impulso de clubes deportivos

jueves 28 de octubre de 2021 , 19:22h

Los diputados provinciales han dado luz verde a una nueva asistencia económica destinada a siete clubes deportivos que compiten en categoría nacional o que desarrollan proyectos de integración social en el ámbito de las personas con discapacidad, que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de divulgación del deporte femenino.



Diputación dedicará una partida de 105.000 euros para potenciar la actividad deportiva y social de los siguientes clubes: CB Almería, Club Atlético Pulpileño, Unión CD Cañada, Club Deportivo Ejido 2012, CD El Ejido Futsal, Fundación Unión Deportiva Almería y Fundación Maavi.



En este sentido, el portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Giménez, ha señalado que “estas ayudas van a contribuir a impulsar las actividades de estos clubes que se han visto especialmente mermadas como consecuencia de la pandemia. Estas organizaciones, que compiten en categoría nacional, no pueden optar a las ayudas para clubes de categoría submáxima y, de este modo, potenciamos su labor deportiva y social en toda la provincia”.



En este punto, aprobado solo con los votos a favor de los diputados populares, el presidente de Diputación ha mostrado su sorpresa por la falta de apoyo del resto de grupos que, como ha expresado, “ustedes no están de acuerdo en que se les dé la subvención, por ejemplo, a la Unión CD Cañada, y lo que más me duele es que hablamos de un club femenino que recibirá la cuantía mayor de estas ayudas. ¿Y por qué se le da?, porque no hay otro equipo femenino en esta provincia que no esté ligado a un club nacional. Lo que estamos haciendo en esta Diputación es un acto de justicia. Tendrán que dar explicaciones a las familias, chicos y chicas que practican deporte en estos clubes”.