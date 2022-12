Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Diputación difunde la excelencia de ‘Costa de Almería’ en Málaga y Valladolid martes 06 de diciembre de 2022 , 17:52h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Institución Provincial promociona el destino almeriense en el International Summit Travel Management de Málaga y en dos importantes foros celebrados en Valladolid La Diputación Provincial ha promocionado la excelencia turística y amplia oferta del destino ‘Costa de Almería’ en tres importantes foros profesionales y para público general celebrados recientemente en las ciudades de Málaga y Valladolid. La imagen de Almería ha estado presente en el International Summit Travel Managemente de Málaga y, en Valladolid, en unas jornadas profesionales de Andalucía y en la Feria Internacional del Turismo Interior, INTUR. El vicepresidente de Diputación y diputado de Turismo, Fernando Giménez, ha puesto de relieve la trascendencia de estos foros para la promoción del destino ‘Costa de Almería’ ya que, como ha señalado, “nos dan la oportunidad de dirigirnos a un público objetivo profesional como agencias de viajes, portales de venta, turoperadores…, y al mismo tiempo nos acercamos al turista potencial que se interesa por viajar a nuestra tierra”. En este sentido, el diputado ha señalado que “Diputación siempre está al lado de los excelentes profesionales del sector turístico, uno de los principales pilares de nuestra economía, promocionando la provincia para seguir creciendo en número de viajeros y abrir nuestro destino a nuevos mercados. Confiamos en que el año se cierre con buenos datos que confirmen la recuperación de la actividad turística”. El Servicio Provincial de Turismo participó en un workshop, dentro del International Summit Travel Management, que reunió a agencias de viajes y DMCs (Destination Management Companies) de toda Europa. Dicho evento, organizado por la propia AEGVE y participado por Turespaña, el Convention Bureau de Málaga, el Patronato de Turismo de la Costa del Sol y la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de su Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Con esta acción promocional el Servicio Provincial de Turismo de la Diputación pretende dar a conocer a nivel técnico los recursos, oportunidades y potencialidades que ofrece el destino "Costa de Almería”, apostando por un segmento tan pujante como lo es el turismo de congresos. Diputación ha participado en la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) que celebró su 25ª edición en Valladolid como el salón de referencia en este segmento turístico de cuantos se celebran en España. En esta edición al igual que en la última se celebró en dos tiempos; INTUR Negocios, la jornada exclusiva para profesionales e INTUR Viajeros. ‘Costa de Almería’ asistió de la mano de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de la Junta de Andalucía, compartiendo un stand de 152m2 con el resto de las provincias de Andalucía, dando cabida a toda la oferta provincial. Por último, Diputación de Almería se sumó en las Jornadas Profesionales Andalucía en Valladolid, organizadas por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, a través de la EPG Turismo y Deporte de Andalucía. Uno de los objetivos estratégicos del Plan de Acción 2022 es incidir en las actuaciones dirigidas al mercado nacional. Estas jornadas se consideran de gran importancia ya que favorecen el contacto directo entre los agentes y los destinos, y ofrecen la posibilidad de presentar las novedades y dar a conocer las experiencias, tendencias y opciones que ofrece nuestro destino turístico ‘Costa de Almería’. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

