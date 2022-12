Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital Innovación y calidad, las claves del éxito de las empresas de ‘Sabores Almería’ martes 06 de diciembre de 2022 , 17:43h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La feria de la marca gourmet de la provincia, en la Plaza Vieja de Almería, se consolida como antesala de la Navidad gracias a la excelencia de los productos almerienses La IX edición de la Feria de Productos Agroalimentarios ‘Sabores Almería’ fortalece su papel como termómetro del ambiente navideño en la ciudad congregando cada día a miles de personas en torno a la excelencia de los productos almerienses. La Plaza Vieja de la ciudad muestra hasta el próximo jueves, 8 de diciembre, de 11 a 21:30 horas, el talento con el inconfundible sello de ‘orgullo almeriense’ de las creaciones de las empresas que forman parte de la marca gourmet de Diputación. La innovación y la calidad están detrás del éxito de las empresas de ‘Sabores Almería’, marca provincial que ya se ha ganado un espacio privilegiado en las despensas de los hogares de la provincia y de los visitantes que pasan el puente de diciembre en Almería. A la variedad de productos que los más de treinta expositores comparten con el público, Diputación ha diseñado una completa programación con talleres infantiles, showcookings y conciertos para animar el centro de la ciudad durante estos días. Esta mañana se ha celebrado un taller infantil de circo y acrobacias. La diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, ha confirmado las “excelentes sensaciones que las empresas y el público que nos visita cada día están teniendo con la feria de este año. Los responsables de las empresas nos cuentan que ya se han hecho con una clientela fija que viene expresamente a la Feria para adquirir sus productos. Esto genera un fuerte vínculo entre los consumidores y las marcas que les permitirá seguir creciendo”. Asimismo, y sobre la programación paralela que se ha preparado para esta edición, la diputada ha explicado que “también queremos que se convierta en un potente escaparate para nuestros chefs porque queremos promocionar los productos almerienses, pero, también, nuestras recetas y cocineros. Nuestra gastronomía es apasionante y nadie mejor que nuestros cocineros para difundirla con el apoyo de ‘Sabores Almería’. Sabor de todos los rincones de Almería Oleo Jarico presenta su aceite Premium, un gourmet de octubre elaborado a baja temperatura; Cerveza Torolé empezó en 2014 preparando cerveza artesanal con productos de la tierra; Industrias Cárnicas Sierra de María ‘Los Amadeos’ cuentan con una amplia diversidad de productos como el lomo a la tabla o de cáscara; CASI comparte su variedad y se unen a los expositores para difundir sus sabores entre el público; Quesería Medal Laujar ofrece su variedad de quesos, desde el curado hasta el cremoso o su gama de postres; Cerveza Fialbres presenta la novedad de La cruz de Borgoña que tiene un fin social con una donación al Tercio de extranjeros y Miel La Bujaldona acercan sus variedades como mil flores, azahar o albaida. Empresas y actividades Las empresas que mostrarán sus productos en la Feria de ‘Sabores Almería’ son: Oleo Almanzora, Jamones Pedro Castaño, Bodega Lauricius, Miel La Bujaldona, Cervezas Far West, Desuflí, Bodega Palomillo, Jonimiel, Productos artesanales Guada, Embutidos Alpujarreños, Conservas La Receta, Panadería El Túnel, la Orza de Almería, Oleo Jarico, Cervezas Origen, Almazara de Lubrín, Cerveza Torolé gourmet de Andalucía, Licores El Gadorense, Medal Laujar, Miel Sierra Filabres, Los Amadeos, Industrias Cárnicas Diego Molina, Licores Naturales, Seronés Artesano, Vita Snacks, Productos Pichote, Chocolates La Virgitana, Cafés Salvador, Cervezas de Los Filabres, Cepa Bosquet, Cerveza Nevada, CASI, Carpacho de Gamba Roja de Carboneras y Embutidos y Jamones Peña Cruz. 7 DICIEMBRE 17:00h Exhibición de pan a cargo de Obrador Las Pitas. 18.00h Taller Showcooking con la presencia de la chef Isabel de Restaurante Juan Moreno, Pablo Fuente del Restaurante Bacus y Jessica del Restaurante la Casualidad. 19.30h Concierto Gata Brass Band 8 DICIEMBRE 12.00h Taller de chocolate para niños Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.