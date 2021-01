Diputación, Fundación “la Caixa” y CaixaBank reparten equipos contra la brecha digital

La medida, dirigida a familias sin recursos, posibilitará que 116 menores de 99 familias de 29 municipios puedan seguir sus clases online y realizar tareas educativas







La Diputación de Almería y CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación "la Caixa" y la Institución Provincial, han comenzado en Huércal de Almería la distribución de tablets y ordenadores personales enmarcados en la alianza sellada por la Institución y la entidad financiera para luchar contra la brecha digital entre las familias sin recursos con menores a su cargo en la provincia de Almería.



Gracias a este acuerdo, 116 escolares almerienses de 99 familias de 29 municipios recibirán, en modalidad de préstamo, estos equipos informáticos para que puedan seguir sus clases online o realizar trabajos y tareas educativas para que su formación no se vea afectada por no tener acceso a esta tecnología. La medida cobra especial relevancia en el contexto sanitario actual que ha evidenciado la trascendencia de la digitalización como elemento indispensable para la integración social de las familias.



Esta mañana la diputada de Bienestar Social, Ángeles Martínez, acompañada por el director de la oficina de CaixaBank en Huércal de Almería, Sergio López, han entregado al alcalde de Huércal de Almería, Ismael Torres, y a la concejal de Educación y Bienestar Social, Almudena Serrano, los equipos informáticos que ha solicitado este consistorio para cubrir las necesidades informáticas que sus vecinos les han hecho llegar en este campo.



La diputada de Bienestar Social ha afirmado que “la pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de potenciar la digitalización y eliminar la brecha digital de las familias almerienses, de forma especial en aquellas que cuentan con menores en edad escolar, para igualar oportunidades entre almerienses y que su formación académica no se vea interrumpida o devaluada por no disponer de equipos informáticos adecuados para ello”.



En este sentido, Ángeles Martínez ha señalado que “la Diputación de Almería siempre estará al lado de las personas que más lo necesitan en estos momentos tan difíciles”, y ha agradecido a la Fundación “la Caixa”, al ayuntamiento de Huércal de Almería y al resto de consistorios participantes “su implicación y compromiso a través de este programa que es un magnífico ejemplo de colaboración institucional público/privada a favor de las personas en situación de vulnerabilidad de la provincia. Combatir la brecha digital entre los menores nos convierte en una provincia más justa, igualitaria e inclusiva socialmente”.



Por su parte, el alcalde de Huércal de Almería ha apuntado que “hoy se ha iniciado en Huércal de Almería este programa de la Diputación y “la Caixa” en el que se dota a niños que necesitan y no tienen posibilidad de medios tecnológicos para que puedan asistir a clases telemáticas y hacer sus tareas y trabajos en casa. En Huércal de Almería no queremos que ningún niño deje de asistir a clase o deje de estudiar por falta de capacidad económica o falta de medios”.



Por otro lado, Isamel Torres ha aprovechado la ocasión para “agradecer a la Diputación de Almería esta sensibilidad y a la Fundación “la Caixa” dar las gracias también por esta ayuda que va a permitir que todos aquellos niños del municipio que lo han solicitado y que han sido detectados por los Servicios Sociales puedan tener acceso a estos medios telemáticos”.



En los próximos días se completará el reparto de los demás equipos informáticos a los ayuntamientos que los han solicitado a través de los centros de los Servicios Sociales Comunitarias de la Institución Provincial, cuyos profesionales han sido los encargados de detectar a las familias que tienen la necesidad de adherirse a esta iniciativa. Los alumnos beneficiarios de los equipos cursan la ESO, Ciclos Formativos, Bachillerato o Educación Primaria.