Diputación y Covirán estudian colaborar para fijar la población en el interior

miércoles 24 de marzo de 2021 , 15:16h

El presidente de la Institución y la presidenta de la cooperativa granadina se reúnen para abordar la creación de oportunidades a emprendedores y conocer a fondo el modelo de negocio de la compañía

Su apuesta por la economía social, contribuyendo a generar empleo y riqueza en los territorios donde asienta, caracterizan esta cooperativa, un referente de la economía social en España y Portugal.

La Diputación de Almería y Covirán estudian líneas de colaboración para fijar la población en los municipios del interior de la provincia. El presidente, Javier A. García, y la presidenta de la cooperativa, Patro Contreras han mantenido un encuentro digital para abordar cuestiones relacionadas con la generación de oportunidades para los emprendedores, la igualdad de servicios entre la población y líneas de trabajo para afrontar el reto demográfico. En la reunión también han estado presentes la diputada de Promoción Agroalimentaria, María Luisa Cruz, así como el director General de Covirán, José Francisco Martínez.Durante el encuentro, Javier A. García ha conocido de primera mano el proyecto de una cooperativa con 60 años de vida y que tiene un gran arraigo en la provincia de Almería. Covirán ha ganado presencia en los últimos años en esta provincia andaluza gracias a la implicación de sus socios que han abierto modernos supermercados, alcanzando el número de 96 establecimientos y una cuota de mercado de 6,92%.La cooperativa granadina afianza el impulso emprendedor de los pequeños y medianos empresarios que abren sus negocios cerca de los domicilios de los clientes, evitando que sus habitantes se desplacen una media de 10,9 kilómetros para poder acceder al supermercado más cercano.Covirán tiene representación en 43 de los 103 municipios almerienses, en catorce de ellos es la única opción comercial para los vecinos de la población; de hecho, aún quedan municipios en Almería que no tienen una oferta comercial en alimentaciónEl presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García, ha puesto en valor la apuesta de la compañía por el mundo rural y por fijar la población en el interior: “Es muy importante su presencia en los pequeños municipios porque contribuye a igualar oportunidades, crear empleo y riqueza en el mundo rural. El reto demográfico se afronta garantizando servicios básicos y evitando los desplazamientos a los vecinos”.En este sentido, ha recordado que la apuesta por la lucha contra la despoblación es una máxima del equipo de Gobierno: “Estamos dando grandes pasos para que todos los almerienses, vivan donde vivan, tengan los mismos servicios. Hemos puesto fin a la exclusión financiera con la instalación de más de 30 cajeros en municipios que no contaban con este servicio y estamos impulsando iniciativas para que los almerienses elijan donde quieren vivir y no se vean obligados a abandonar su pueblo”.La presidenta de Covirán ha expuesto el modelo de la Cooperativa que “sitúa a las personas en el centro de sus decisiones, generando empleos estables, igualitarios y arraigados en el territorio; 474 personas trabajan en la plataforma de distribución ubicada en El Ejido, y en los 96 supermercados Covirán”En este encuentro se trasladó que Covirán cuenta con 2.500 proveedores en España y Portugal a quienes la Cooperativa realizó compras por valor 547,5 millones de euros en el último ejercicio. En particular en productos frescos, la Cooperativa mantiene una política de compras que privilegia a proveedores de proximidad. Más del 86% de las compras tanto de frutas y verduras como de carnes se realizó en origen, un dato que avala la apuesta de la enseña por generar riqueza en los distintos territorios donde está asentada.Durante esta primera reunión, se han planteado propuestas para establecer futuras colaboraciones entre la Diputación y la cooperativa andaluza.