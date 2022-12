Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Diputación garantiza el agua potable en Lucainena de las Torres gracias a su potabilizadora móvil lunes 05 de diciembre de 2022 , 19:49h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El diputado de Fomento visita este municipio de los Filabres para comprobar el funcionamiento de esta tecnología utilizada con el proyecto Life Alchemia e instalada en el Depósito de ‘La Manoleta’ La Diputación Provincial de Almería está garantizando el suministro de agua potable en el municipio de Lucainena de las Torres gracias a su planta potabilizadora móvil. Así lo ha destacado el diputado provincial de Fomento, Antonio J. Rodríguez, durante su visita a este municipio de la comarca de los Filabres, acompañado por el alcalde, Juan Herrera, y técnicos de la Institución para comprobar el funcionamiento de esta tecnología utilizada con el proyecto Life Alchemia y reinstalada en el depósito de ‘La Manoleta’. En concreto, la Diputación ha instalado un sistema de potabilización para el agua procedente de uno de los dos vasos del depósito municipal de Lucainena que recibe los caudales de los dos sondeos de La Manoleta. De este modo se ha dado respuesta a los problemas que ocasionaron los valores registrados en los análisis de las aguas durante primavera, garantizando el agua potable en las épocas de mayor consumo. Ante la necesidad inaplazable y urgente de instalar un sistema de potabilización para la eliminación del hierro y la turbidez, los servicios técnicos del Área de Fomento llevaron a cabo la inmediata reutilización de parte de la ETAP del proyecto Life Alchemia de Benizalón, fuera de servicio tras la finalización del proyecto europeo. Esta medida estaba contemplada dentro del periodo post Life Alchemia de este proyecto europeo que situó a la provincia a la vanguardia de la potabilización de aguas. Antonio J. Rodríguez ha explicado la importancia de la rápida respuesta del Área de Fomento: “Esta solución inmediata permitió que no se produjera ninguna interrupción en el suministro y que se haya garantizado el agua gracias a la reutilización de los materiales utilizados durante el proyecto ‘Life Alchemia’ La solución planteada por el Área de Fomento se encuentra dentro de las acciones previstas durante la etapa post LIFE ALCHEMIA, donde se había contemplado la reutilización de los equipos de las ETAPs de Alboloduy y Benizalón. El tanque de filtración en servicio en Lucainena de las Torres ha sido montado sobre un bastidor metálico que permitirá su desplazamiento a otra ubicación una vez instalada una ETAP definitiva en Lucainena. Además, su versatilidad permitirá el pilotaje en otros pueblos para determinar la capacidad de asegurar en las aguas de consumo humano. La asistencia económica directa al Ayuntamiento de Lucainena de las Torres para la disposición inmediata de la ETAP y la válvula de derivación ha ascendido a casi 20.000 euros que se suman a la financiación para el desmontaje y aforo del sondeo de La Manoleata nuevo por un importe de casi 8.000 €. A la instalación y puesta en servicio en Lucainena de las Torres de la MOVILETAP – 02 de la Diputación de Almería, se sumó también este agosto pasado la MOVILETAP – 01 de la barriada de Lucainena del T.M. de Alcolea, con problemáticas y soluciones técnicas parecidas y con carácter de solución provisional ante la futura ejecución de nuevas actuaciones permanentes. Funcionamiento de la móvil ETAP El tanque de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 42-72" que alberga los materiales filtrantes tiene una capacidad de tratamiento de 3,3 l/s. El lecho filtrante es de tipo granular compuesto por 200 kg de una capa silex de tamaño 1-2 mm y por 1.050 kg de un compuesto con base de zeolitas naturales recubierto con dióxido de manganeso al 10%. Este material, además de reducir la turbidez del agua originada por las partículas de tamaño mayor de 3 micras, eliminará la presencia de hierro y de manganeso mediante una reacción catalítica. Estos rellenos cuentan con certificados que aseguran el cumplimiento de la norma UNE-EN 16.070 – Productos químicos utilizados en el tratamiento del agua destinada al consumo humano Además, para evitar la llegada de caudales con altos niveles de hierro al depósito de agua bruta de la ETAP instalada desde el nuevo sondeo de La Manoleta ha sido necesaria la colocación en el cabezal del mismo de una válvula motorizada de apertura-cierre automático programable. Esta válvula permite la derivación a desagüe de los primeros volúmenes extraídos ricos en hierro cuando entre en marcha el sondeo. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

