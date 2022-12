Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Jornadas Náuticas de puertas abiertas Club Náutico Almerimar / 2022 martes 06 de diciembre de 2022 , 11:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Club Náutico de Almerimar en colaboración del IMD ha organizado unas jornadas náuticas para los días 17 y 18 de diciembre, para un total de 32 alumnos por día, divididos en dos turnos y con una duración de dos horas. El horario aproximado de las jornadas será de 10 a 14:00 horas, a elegir turno de 10 a 12:00h o de 12 a 14:00h. La actividad contará con una introducción inicial, un desayuno saludable y salida a navegar en dos embarcaciones colectivas a vela, acompañados siempre de un monitor titulado y cumpliendo siempre el ratio establecido de ocho niños por monitor. Las inscripciones se pueden realizar en: https://www.cruzandolameta.es/inscripcion/i-programa-de-jornadas-nauticas-de-puertas-abiertas-club-nautico-almerimar-2022---1727/multiple/#inscripciones Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

