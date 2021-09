Diputación lleva la música clásica con la OCAL este sábado en Olula del Río

miércoles 08 de septiembre de 2021 , 17:38h

El concierto de la formación musical, dirigida por Michael Thomas y con María Carmen Reverte como solista de flauta, se celebrará a las 21 horas en la Ciudad de la Cultura





La Orquesta Ciudad de Almería ofrece este sábado, 11 de septiembre a las 21 horas, un concierto en la Ciudad de la Cultura de Olula del Río. La OCAL, dirigida por Michael Thomas, contará con María Carmen Reverte como solista de flauta. La formación musical interpretará la Obertura de ‘El Barbero de Sevilla’ de G. Rossini; ‘Ballade op. 288 para Flauta y Orquesta’ de C. Reinecke; Obertura de ‘Las Bodas de Fígaro’ de W. A. Mozart y la Sinfonía nº 5 Op. 67 en Do menor de L. V. Beethoven (Allegro con brío, Andante con moto, Scherzo. Allegro, Allegro).



Manuel Guzmán, diputado de Cultura y Cine sostiene que “seguimos trabajando desde Diputación para llevar la cultura a todos los rincones de la provincia. Este sábado en la Ciudad de la Cultura de Olula del Río podremos disfrutar de un gran concierto de la Orquesta Ciudad de Almería que interpretará la V Sinfonía de Beethoven”.



Antonio Fernández Pascual, alcalde de Olula del Río, afirma que “en este entorno privilegiado y maravilloso tendrá lugar un gran concierto este sábado. Invito a todos los almerienses y vecinos de la comarca del Almanzora a que vengan a este rincón tan precioso de este valle para disfrutar de un concierto de la OCAL, ya que tenemos la suerte de que esta formación musical esté de gira precisamente por Almería”.



La Ciudad de la Cultura de Olula del Río vivió el pasado lunes un día histórico con la inauguración de la ampliación del Centro Pérez Siquier, un nuevo espacio con más de 1.400 m2 para la divulgación de la obra del autor almeriense y de otros fotógrafos españoles de vanguardia. Este edificio ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre la Diputación, el ayuntamiento y la Fundación de Arte Ibáñez – Cosentino, una sinergia que ha convertido la Ciudad de la Cultura en referente artístico y turístico de toda la provincia.



Orquesta de primer nivel La Orquesta Ciudad de Almería ha crecido espectacularmente en todas las direcciones desde su primer concierto gracias al apoyo incondicional del Ayuntamiento de Almería, el trabajo constante de sus componentes y a la proyección que le han dado los solistas y directores nacionales e internacionales de gran renombre produciendo muy buenos resultados de crítica y público.



Además de la magnífica dirección artística de Michael Thomas, la orquesta Ciudad de Almería ha estado bajo la batuta de prestigiosos directores invitados, tanto nacionales como internacionales, tales como Pablo González, Vladimir Ashkenazy, Pablo Christopher Coin, Lavard Skou-Larsen, etc. Entre los solistas: Maxim Vengerov, Mei-Ting Sun, Plácido Domingo, Ara Malikian, Jose Manuel Zapata y Juan Francisco Padilla, así como Joan Manuel Serrat, David Bisbal o Raphael.



El fuerte de esta orquesta está en los conciertos multitudinarios, ya que la filosofía de la misma en el momento de su creación y hasta ahora es llegar a todo tipo de público y al mayor número de ellos, así desde la Ceremonia de Inauguración de los XV Juegos Olímpicos del Mediterráneo o los conciertos en la Feria de Almería (que ya constituyen en sí mismos una institución). Hay que recordar que, además, ofrecen un concierto por temporada (4 al año, como el de Año Nuevo) y también ha multiplicado sus conciertos con formatos de cámara o ciclos temáticos.



Es importante destacar por otro lado la gran labor educativa que la Orquesta proporciona, ya que en su seno se han creado dos proyectos de formación permanente con la Joven Orquesta y la Orquesta Infantil (OJAL Y OIAL) con el objetivo de formar a jóvenes músicos e iniciarlos en el duro trabajo de la vida orquestal.



Las cifras reflejan el excelente trabajo que realizan, bajo la dirección artística de Michael Thomas: Más de 2.000 niños han pasado por su cantera (la Orquesta Infantil y la Joven Orquesta), antes de la pandemia celebraba una media de 50 actividades musicales, y cada trimestre regala a los almerienses un magnífico concierto dentro de la programación del Área de Cultura.