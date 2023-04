Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Diputación rompe con la empresa de mantenimiento por poner en riesgo de legionella al personal.

domingo 09 de abril de 2023 , 02:00h

La Diputación de Almería ha aprobado rescindir el contrato con la empresa encargada del servicio de asistencia técnica para la realización de trabajos de fontanería en redes frías y calientes para sus centros.

Según el informe al que ha tenido acceso Noticias de Almería, el motivo es el “incumplimiento de la obligación principal del contrato, a la vista de la no realización de los trabajos comprendidos en el mismo y, en particular, por el incumplimiento de la obligación esencial sobre la acreditación profesional para mantenimiento de instalaciones con riesgo de proliferación de legionella del personal adscrito al contrato, amparándose en su fundamentación jurídica esa causa en la previsión”.

El procedimiento se inició el 19 de diciembre de 2023, y con fecha 20 de enero de 2023, se emitió un informe por el Jefe de Servicio de Mantenimiento, en el que se detalla "...La no realización de los trabajos comprendidos en el contrato no concierne solamente a un único centro, la residencia asistida de ancianos, como cita el contratista, habida cuenta la reiterada inacción en la reparación de incidencias en otros centros, numerando, de manera no excluyente y para no ser muy extenso, algunos partes de averías de fontanería de otros centros de Diputación que están a fecha de hoy sin atender". Se refería, por ejemplo al termo roto de la nave EDAR de Benahadux (04/10/2022), tapa del WC suelta en el aseo de señoras del pasillo de Intervención en planta baja del Palacio Provincial (03/11/2022), necesita sustituir el tubo de recogida de agua del calderín del grupo de bombeo del edificio Hermanos Machado (18/11/2022), una tubería de cobre presenta fuga de agua en la soldadura de una llave de corte en la nave EDAR de Benahadux (30/11/2022), el WC de la planta baja del edificio de Formación del Centro de Servicios Múltiples no está bien anclado al suelo y se mueve al sentarse (02/12/2022), en la planta sótano del Palacio Provincial hay un tramo horizontal roto en la bajante del saneamiento con pérdida de agua sobre plazas de aparcamiento (22/12/2022), calentador averiado en el aseo de usuarios/as del CPD de Almería (23/12/2022), y "además, hay otras averías en otros centros que se han comunicado a la empresa telefónicamente y siguen igualmente sin atender hasta la fecha. Así, por ejemplo, desde el pasado 21 de noviembre de 2022 están inhabilitados los aseos del ala de levante del Pabellón Sur del Centro de Servicios Múltiples debido a una avería en el trazado horizontal de la red de saneamiento del exterior del edificio".

A eso se une otra serie de incumplimientos que han ocasionado problemas, como por ejemplo, la sustitución de los filtros de los descalcificadores. Si se hubiera llevado a cabo un eficiente mantenimiento preventivo de la instalación, no se habría dado lugar a que dichos elementos se encontraran en el estado que presentaban el día 15 de noviembre de 2022, ya que hacía mucho tiempo que se deberían haber sustituido.

El día 30 de diciembre de 2022, último del plazo concedido para la subsanación de requerimientos a la empresa adjudicataria, se realizó una visita de inspección ocular a la residencia asistida de ancianos, comprobando que el operario se encontraba sustituyendo termómetros y manómetros defectuosos.

Respecto de las tapas de las cisternas de WC, a fecha de redacción del informe todavía quedaban algunos inodoros inoperativos dado que carecen del correspondiente tirador o pulsador. El descuelgue de las canalizaciones (que discurren por el exterior de la edificación) de fluido caloportador de la instalación de ACS de la caldera de pellets sigue sin resolverse. El vaso de expansión de 200 lts de la sala de calderas de las unidades X-XII-XIV se encuentra oxidado en su parte superior desde hace varios meses, "por lo que si realizado la empresa adjudicataria hubiera un correcto mantenimiento preventivo, se habrían percatado de que era necesaria su sustitución por el estado en que se encontraba".

Sobre el incumplimiento de la obligación esencial de acreditar profesionalmente al para el mantenimiento de instalaciones con riesgo de proliferación de legionella, personal adscrito al contrato el Servicio de Mantenimiento y Parque Móvil discrepa de lo alegado por la empresa y señala que el certificado emitido por el responsable del Área Formativa de la consultoría contratada "no se corresponde con ninguno" de los que debían tener.

Detalla así: "No se puede considerar que el operario de fontanería adscrito al contrato esté acreditado para realizar operaciones de mantenimiento higiénico-sanitario de instalaciones con riesgo de proliferación de legionella. Consecuentemente, el mantenimiento (preventivo y correctivo) no se está llevando a cabo en la residencia asistida de ancianos conforme a lo establecido en el PPTP, incumpliendo por tanto la empresa mantenedora la obligación esencial del contrato de adscribir a la ejecución del contrato los medios personales y materiales contemplados en el PPTP. Se considera un aspecto muy grave debido al incumplimiento básico en el mantenimiento técnico-legal establecido en el contrato, lo que puede conllevar las correspondientes inspecciones y/o sanciones para esta Diputación".