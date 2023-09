Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Diputación Ampliar Diputación se convierte en una subsede del Museo de la Legión hasta el día 15 lunes 11 de septiembre de 2023 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El presidente de Diputación y el General inauguran una muestra que aborda los 103 años de la Legión, la historia de la Agrupación Canarias y el Centenario de la Muerte de Valenzuela. Fotografías, cuadros, enseres, indumentaria y cartelería captan la atención del visitante de una cita que estará abierta al público hasta el día 15 El Patio de Luces de la Diputación Provincial se ha convertido, durante esta semana, en una de sub sede del Museo de la Legión con la celebración de una exposición que aborda los 103 años de este cuerpo de élite. El presidente de la Diputación, Javier A. García, y el General de la Brigada de la Legión Rey Alfonso XIII, Melchor Marín Elvira, han inaugurado una muestra en la que también se descubre la historia de la Agrupación Canarias y sus 30 años de Misiones Internacionales; y el Centenario de la Muerte de Valenzuela (fue el primer jefe del Tercio de Extranjero en hallar la gloriosa muerte en combate y por tal hecho recibió la Medalla Militar Individual). Fotografías, cuadros, enseres, armamento, indumentaria y cartelería captan la atención del visitante de una cita que estará abierta al público en el centro de la ciudad hasta el próximo 15 de septiembre. Javier A. García ha explicado que “hoy se materializa un nuevo paso de la alianza estratégica entre la Diputación y este cuerpo de élite para seguir potenciando la cultura de Defensa entre todos los almerienses. La estrecha unión entre la Diputación y las Fuerzas Armadas sigue reforzándose con el objetivo de acercar vuestra inmensa labor y la historia de un cuerpo de élite que sólo existe con el fin de servir y proteger a los españoles”. Del mismo modo ha agradecido la generosidad de la Legión por abrir las puertas de su base a todos los almerienses y por sacar parte de ella sus fondos hasta el corazón de la capital: “Con la celebración de esta exposición estamos brindando a los almerienses, sin tener que desplazarse hasta la Base ‘Álvarez de Sotomayor’, de conocer parte de los fondos que alberga vuestro Museo”. Además, ha invitado a todos los almerienses a venir hasta la Diputación para conocer la historia de un cuerpo que siempre estará estrechamente vinculado a nuestra tierra y ha asegurado que “Diputación seguirá estando siempre a vuestro lado como muestra de agradecimiento al compromiso que demuestra cada uno de los miembros de las Fuerzas Armadas”. Por su parte, el General ha dado la bienvenida a esta pequeña muestra que se celebra en este magnífico espacio gracias al apoyo de la Diputación Provincial de Almería. “Como siempre las actividades del Centenario de la Fundación de la Legión queremos abordar una historia centenaria que este año se enfoca en el aniversario de la muerte de Rafael Valenzuela, el primer jefe de extranjero que encontró la muerte en combate”. Marín Elvira ha recordado que con actividades como ésta “acercamos la Legión a su pueblo y el pueblo a su Legión” y facilita que parte de los fondos del Museo de la Base pueda estar en el centro de la ciudad. Tras los saludos de bienvenida, a cargo del Comisario de la muestra se ha celebrado la visita cero de una muestra que aborda en profundidad la fundación, las campañas de Marruecos, la Agrupación Canarias y la historia de Valenzuela. Recuerdo a Joaquín Tapia El presidente de Diputación ha comenzado su intervención recordando al periodista Joaquín Tapia, recientemente fallecido, por ser una figura clave en la prensa almeriense por su especialización en los asuntos militares: “Quisiera comenzar mi intervención recordando a una persona que recientemente se ha marchado y que ha sido un eslabón fundamental para hacer llegar la información sobre las fuerzas armadas a través de las páginas de Ideal. Joaquín Tapia, Descanse en Paz” Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

