Diputación y Asempal impulsan la estrategia Agua-Energía-Alimentos para la obtener recursos hídricos

jueves 01 de julio de 2021 , 20:57h

Instituciones públicas y entidades privadas unen sus esfuerzos para sumar sinergias que se traduzcan en grandes infraestructuras en materia de agua para la provincia de Almería





Las iniciativas que están llevando a cabo diversas empresas y entidades para la obtención de agua con el objetivo de avanzar en la solución de los problemas hídricos que tiene Almería han protagonizado el encuentro digital que ha celebrado la Confederación Empresarial de la Provincia de Almería, ASEMPAL, en colaboración con la Diputación de Almería, en el marco de la Estrategia Agua-Energías Renovables- Alimentos que promueven ambas instituciones.



El encuentro ha sido inaugurado por el presidente de ASEMPAL, José Cano, y la diputada de Iniciativas Europeas, Promoción Económica y Empleo, Carmen Navarro; y clausurado por la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín.



Para exponer los proyectos que se están realizando en el sector del agua, Asempal y la Diputación han reunido en una mesa redonda a Javier Serrano, presidente del Consejo de Administración de Aguas del Almanzora; José Vicente Colomina, director de la Delegación Andalucía III Almería-Jaén de Aqualia; Luis Pérez Zamora, director gerente de Codeur SA, empresa mixta gestora del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Vera, y Javier Alcántara, gerente Zona IV de Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA, Acuamed. Cuatro expertos que, bajo la moderación de Ricardo Jaramillo, Inspector del Servicio de Emanagua, empresa mixta municipal de Aguas de Níjar, explicaron los trabajos que están desarrollando



Todos los participantes coincidieron que sumar todos los recursos hídricos, las sinergias de la colaboración público- privada, agilidad administrativa para que los proyectos no se demoren y que la política no enturbie las decisiones en materia de agua, son elementos clave para garantizar la disponibilidad de recursos hídricos en Almería.



En su intervención el presidente de Asempal ha resaltado que “el modelo de gestión y uso del agua -Hecho en Almería- reúne eficacia, prestigio, innovación, tecnología y sostenibilidad porque nadie, con tan pocos recursos, ha conseguido lo que han hecho nuestros agricultores: liderar la producción europea de alimentos y generar uno de los niveles de empleo más importantes de la agricultura española”.



José Cano ha subrayado la necesidad de sumar todas las alternativas para la obtención de agua, trasvases, desaladoras, depuración, reutilización, saneamiento, terciarios, ahorro, seguridad en las redes, y el uso de las energías renovables para abaratar el coste energético de la producción de agua, entre otras, ya que el equilibrio entre todos los recursos hídricos es clave para que la provincia tenga un futuro sostenible. “Almería requiere de decisiones basadas en la eficiencia y no en la política, como está ocurriendo con el trasvase Tajo-Segura o el Negratín, obstáculos de enorme calado que pueden erosionar nuestra capacidad de competir. También necesitamos disponer de las inversiones públicas en infraestructuras hídricas de las que estamos tan huérfanos.”.



El Agua, pilar para la vertebración del territorio

La diputada de Iniciativas Europeas, Promoción Económica y Empleo, Carmen Navarro, ha puesto de relieve la importancia de la estrategia inversora que impulsan Diputación y ASEMPAL porque “estamos al lado de todos los que buscan mejorar los recursos hídricos de la provincia. Nuestra tierra, por el potencial de nuestra agricultura, reúne todas las condiciones para reforzar su papel como epicentro del eje Agua, Energía y Alimentos. La consecución de proyectos que se traduzcan en grandes infraestructuras seguirá garantizando que Almería siga generando oportunidades, riqueza y empleo”.



Además, la diputada ha apuntado que la unión y colaboración entre instituciones y empresas privadas es clave para materializar grandes objetivos y ha destacado que “seguimos apostando desde Diputación por la investigación en materia de agua con iniciativas como Life Alchemia o Life Phoenix, proyectos de ámbito internacional que avalan nuestro desempeño como referente mundial en este campo. El agua es un pilar indispensable en la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación”.

Iniciativas en búsqueda de soluciones

Javier Serrano, presidente del Consejo de Administración de Aguas del Almanzora, ha puesto en valor el esfuerzo que han realizado regantes y agricultores y su iniciativa inversora, relatando lo que han aportado históricamente los trasvases para el sector. “Ha lamentado el cuestionamiento actual de los trasvases, basado en planteamientos políticos y no técnicos, y los daños estructurales que la merma de los aportes está causando en los agricultores del Almanzora y el Levante que se encuentran sin opciones ya que después de 9 años, la desaladora del Bajo Almanzora sigue sin repararse. “Si no tenemos trasvases, tendremos un grave problema. Ante el oscuro horizonte que se vislumbra, los regantes no podemos quedarnos quietos, por lo que seguimos avanzando en el proyecto de una nueva desaladora en la Comarca que aportaría 30hm3”.



José Vicente Colomina, director de la Delegación Almería-Jaén de Aqualia; ha detallado los avances y el calendario de actuaciones de la desaladora “Mar de Alborán”, que sumará en torno a 20 hectómetros cúbicos, en dos fases. La primera, con la adaptación de la planta a las nuevas tecnologías con unas primeras pruebas a finales de este año y una segunda para el otoño del 2022 con el proyecto en marcha y a pleno rendimiento. “La apuesta que ha hecho Aqualia con esta iniciativa tiene un claro objetivo: aportar soluciones a la necesidad intrínseca de agua que tiene Almería”. Igualmente ha puesto énfasis en la importancia de la colaboración público-privada para que las iniciativas salgan adelante y avanzar hacia el futuro”.



Luis Pérez Zamora, director gerente de Codeur SA, empresa mixta gestora del Ciclo Integral del Agua en el municipio de Vera, ha hecho hincapié en que la reutilización y regeneración es uno de los pilares en la obtención de recursos hídricos, prácticamente desde la fundación de la empresa. “Ahora mismo estamos regenerando el 70% de nuestra capacidad y nuestro objetivo es llegar al 100% porque la demanda existe. Para ello, estamos trabajando en dos líneas estratégicas: el “Plan Vera Circular” junto al Ayuntamiento de Vera, una apuesta decidida para que en el año 2027, Vera utilice el 100% de su agua regenerada en el baldeo de sus calles, infraestructuras… y, en el ámbito de la innovación, a través de “Codeur Lab” para mejorar la calidad y conductividad del agua y ampliar el espectro del cultivo que se puede usar con el agua regenerada”.



Javier Alcántara, gerente Zona IV de Aguas de las Cuencas Mediterráneas SA, Acuamed, ha explicado los planes y calendario de Acuamed para las desaladoras del Bajo Almanzora, Campo de Dalías y Carboneras. En relación con la planta del Bajo Almanzora ha adelantado que, tras la reciente licitación de las obras de ampliación de la protección, está previsto que las maquinas estén ya trabajando en la obra pasado el verano. También informó que ya se ha autorizado el contrato de reparación de la obra, pendiente de la validación del Consejo de ministros.



Otras actuaciones importantes son la ampliación de la desaladora del Campo de Dalías que pasará de los 30 hectómetros actuales a los 40 hectómetros, “estamos trabajando en la preparación para contratar el proyecto constructivo de la ampliación y, en el caso de la desaladora de Carboneras estamos avanzando en el desarrollo de la mejora de sus procesos para reducir sus costes de explotación y su consumo energético. Esperamos que antes de final de año podamos tener en contratación los trabajos de proyecto y obra de esa mejora”.

Batería de inversiones hídricas

El encuentro ha sido clausurado por la delegada territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, quien ha reiterado la implicación de la Consejería para dar respuesta a las necesidades de agua y lograr la máxima eficiencia en la mejor gestión de los recursos hídricos.



En este sentido, ha señalado algunas de actuaciones que ha llevado a cabo la Consejería de Agricultura en este ámbito, haciendo hincapié en los valores sostenibles de la agricultura almeriense. “Cuando llegamos a la Consejería, hace dos años, desplegamos una batería de inversiones en materia hídrica, desde depuración, restauración de cauces, abastecimiento, mantenimiento, reutilización, regeneración, ahorro, presas, así como impulsar los procedimientos ambientales en todo su amplio recorrido”.



La delegada territorial ha aportado datos de ese compromiso inversor, destacando que se ha duplicado al 200% las políticas de depuración, se ha invertido el canon del agua en más del 70% de los municipios de Andalucía, resultando beneficiados 553 municipios. En la provincia de Almería, ha destacado que en todas las obras que se han declarado de interés en la comunidad autónoma se han iniciado actuaciones, a lo que hay que sumar las depuradoras de Roquetas de Mar, El Ejido y Adra que, siendo competencia del Estado, la Junta está dispuesta a cofinanciar al 50%, detallando los diferentes proyectos previstos por la delegación para que llegue agua en cantidad y calidad.



Por último, la delegada ha recordado que el Gobierno andaluz emitió un voto particular en contra de la decisión del Consejo Nacional del Agua de modificar las reglas del trasvase Tajo-Segura y que seguirá apoyando las reivindicaciones de los agricultores, ya que es un trasvase clave para la provincia de Almería.