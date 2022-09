Opinión Discursos e investidura de María Vázquez Rafael M. Martos x directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 Más artículos de este autor Por viernes 02 de septiembre de 2022 , 17:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bueno, pues se acabaron las especulaciones difundidas por la oposición. María Vázquez, primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Almería, estaba llamada a suceder a Ramón Fernández Pacheco, pero hubo quien se empeñó en meter por medio a Javier A. García y algunos más, pero pasó lo que tenía que pasar. Luego decían que lo de Vázquez sería pura interinidad, y que la idea era buscar otro candidato para mayo de 2023, y de nuevo el presidente de la Diputación y del PP de Almería, era colocado como aspirante, como si no estuviese ya en el puesto que más ha deseado en su carrera política. Antes de que el presidente del PP Andaluz, Juanma Moreno Bonilla, dijera públicamente este viernes que Vázquez sería la candidata en las municipales, el discurso de ella era toda una declaración de intenciones en ese sentido. El contenido de sus palabras y el aplomo con el que hablaba dejaba claro que estaba allí para quedarse, que no era una invitada de piedra. Pero preferiría atender más a los otros discursos, a los de los candidatos que lo fueron a sabiendas de que perderían la votación. El hecho de que al organizar el pleno del viernes, se les indicara que solo tendría derecho a hablar los candidatos, algunos que no tenían previsto presentarse, lo hicieron, como fue el de Vox, Juan Francisco Rojas, mientras que la socialista Adriana Valverde había anunciado que lo iba a hacer. Pero no me detendré en lo dicho por Rojas o por Miguel Cazorla, sino en el de Valverde, que fue el más fuera de lugar y que explica en gran medida por qué los socialistas llevan en la oposición dos décadas. Y es que mientras éstos intervinieron en calidad de candidatos con el único fin de poder ser escuchados, de dejar constancia de la visión que tienen sobre como han sido estos años en la política municipal y qué esperan del cambio, pero no era ese el caso de Valverde. Rojas o Cazorla aludieron a los problemas de la ciudad que están sin resolver, como la deficiente limpieza, o los acuerdos incumplidos con ellos a lo largo de estos años, pero lo de Valverde es otra cosa. La desmemoria de Valverde roza lo enigmático, porque criticó que el acto se hiciese en el Auditorio Maestro Padilla, en vez de en el salón de plenos, cuando ahí mismo es donde ella tomó posesión como concejal en 2018 tras las elecciones municipales, pero es que también ahí es donde cuatro años antes se había celebrado la sesión en la que a punto estuvo de salir nombrado alcalde su compañero Juan Carlos Pérez Navas, pero lo fue finalmente Luis Rogelio Rodríguez, tras cambiar el sentido del voto Ciudadanos. Pero por si se le ha olvidado, también hay que recordarle que fue el mismo sitio en que se efectuó el pleno en que Rodríguez-Comendador dejó su cargo para dedicarse en exclusiva al Senado, y tras la votación correspondiente, fue elegido alcalde Ramón Fernández Pacheco. Es decir, nada excepcional se produjo este viernes en ese sentido, o si quieren, fue tan excepcional como siempre que toma posesión una nueva Corporación, o es elegido un alcalde. Y esa es otra, que dice Valverde que a Vázquez no la ha elegido nadie porque no encabezaba ninguna candidatura. ¿Esa opinión suya la comparten Susana Díaz y José Antonio Griñán? Griñán fue elegido presidente por el Parlamento tras la dimisión de Manuel Chaves, y luego se presentó a unas elecciones cuando tocó, y eso mismo pasó con Díaz. Es más, cabe recordar que el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llegó a su cargo tras una moción de censura que encabezó sin tan siquiera ser diputado, es decir, sin haber tenido ni un solo voto, sin representar a ningún ciudadano… pero ganó y fue presidente, y luego convocó elecciones cuando lo vio oportuno y ganó. Es esta desfachatez y esta desmemoria lo que les mantiene en la oposición ya 20 años, que es un dato que ella se encargó de repetir varias veces. Pues debería reflexionar Valverde y su grupo, y su partido en conjunto, porque sin tan mal lo está haciendo el PP ¿como es que les ganan todas las elecciones? Y si tan bien lo hacen ellos y tan acertados están en su diagnóstico y en las soluciones, si ellos están tan unidos y los demás tan divididos, si ellos trabajan y los demás no ¿cómo es que no levantan cabeza? Valverde podría haber hecho un discurso de propuestas, de futuro, de alternativa, pero dedicó más tiempo a la crítica del absurdo -como lo que hemos mencionado- que la exposición de un proyecto que los almerienses pudiesen valorar de cara a unas elecciones municipales que están a la vuelta del calendario. Intentar deslegitimar a la alcaldesa y al proceso de su elección en fondo y forma, dejó en evidencia que no tienen plan. Desde hace 20 años, así.