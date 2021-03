Capital El Ayuntamiento organiza un amplio programa de actividades por el Día Internacional de la Mujer viernes 05 de marzo de 2021 , 16:54h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana ha desvelado el nombre de las ocho mujeres que serán reconocidas por su trayectoria personal y profesional el 8M en el Salón de Plenos





“Todo será muy diferente este año por la crisis del coronavirus, pero el COVID-19 no va a impedir que conmemoremos el Día Internacional de la Mujer”. Con estas palabras, la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha presentado este viernes “el amplio programa de actividades que, aunque adaptadas a la actual situación, hemos preparado desde el Ayuntamiento de Almería con motivo del 8M”.



Laynez ha señalado que el Día Internacional de la Mujer es “un día marcado en nuestro calendario”, aunque -ha recordado- “en el Ayuntamiento trabajamos la igualdad de forma continuada a lo largo de todo el año y de forma transversal en todas las áreas”, por lo que ha enumerado las actividades del programa que se ha preparado.



Desde Igualdad se ha puesto en marcha una campaña de concienciación que se podrá ver en los muppies de la ciudad con el lema ‘En igualdad de género, no detengas el avance’. También en las calles se verá estos días el color violeta, que simboliza la igualdad entre hombres y mujeres, ya que se iluminarán desde este color los edificios municipales como el Teatro Apolo o la Gerencia de Urbanismo y las fuentes como la de calle Santiago o 102 Pueblos.



En colaboración de las áreas de Cultura y Promoción de la Ciudad también se han organizado varias actividades este fin de semana. Este sábado, a las 16 horas, el Auditorio Maestro Padilla acogerá el espectáculo ‘Entre Flamencas y Flamencos’, mientras que el domingo, a las 12 horas, habrá un espectáculo que une teatro, danza y música a cargo de la compañía La Confluencia en el jardín del Museo de Arte Doña Pakyta. Reconocimiento a ocho mujeres El lunes día 8, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, será cuando tenga lugar el tradicional acto institucional de entrega de galardones a ocho mujeres que serán reconocidas por “sus méritos, capacidades y lucha en favor de la igualdad”.



Las galardonadas son:





· Categoría Trayectoria profesional. Rosario Alarcón López, mujer con una amplia trayectoria en el mundo empresarial y presidenta de honor de Almur.



· Categoría Solidaridad. Rosario Valverde Domenech, en reconocimiento a sus más de 25 años de voluntariado ayudando a las familias de niños con cáncer.



· Categoría Deporte. Emilia Paunica, atleta con más de 40 medallas en su haber.



· Categoría Lucha por la Igualdad. María Jesús Pérez Escobar, presidenta de la Asociación Almeriense para la Promoción de la Mujer con Discapacidad (LUNA).



· Categoría Comunicación y Difusión. Aurelia Francisca Roca Botey, periodista, comunicadora y presentadora de nacionalidad guineana que lleva toda una vida reivindicando la igualdad.



· Categoría Investigación. La doctora Gema Esteban Bueno, que lidera un estudio pionero con el fin de mejorar la vida de los enfermos del síndrome de Wolfram, enfermedad poco frecuente.



· Categoría Emprendimiento. María Salmerón Salmerón, fundadora de una de las primeras empresas en Almería en ofrecer formación a las personas que asisten a personas dependientes.



· Categoría Cultura y Educación. Mari Luz Segovia, apasionada de la literatura que colaboró con el Ayuntamiento para traer 18.000 volúmenes de la biblioteca personal de José Montero Padilla a la biblioteca municipal.







Durante este acto, la periodista Covadonga Porrúa, galardonada en 2020, dará lectura al manifiesto del 8M, un documento “consensuado” en el seno del Consejo Local de la Mujer, en el que participan todos los grupos políticos sindicatos, asociaciones de mujeres, Asempal, Cámara de Comercio y el Instituto de la Mujer.



También el día 8, a las 13.30 horas, tendrá lugar en la Escuela de Artes, la entrega de premios del II Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la Igualdad, organizado por el IES Maestro Padilla, con el alma máter de la firma de pendientes Lausset, Laura Pérez, como madrina.



Ya por la tarde, a las 16.00 horas, el Auditorio Municipal Maestro Padilla será el escenario de la presentación del libro ‘Diario de los Libros’, de Marta Robles, una cita organizada por Diario de Almería, en colaboración del Ayuntamiento, Michelín, Círculo Rojo y Librerías Picasso.



Trabajando por la igualdad en los más jóvenes

Una año más, el Ayuntamiento de Almería cuenta con la colaboración del IES Maestro Padilla de la ciudad para la organización de las actividades del Día de la Mujer.



En esta ocasión, además de la exposición de todos los trabajos del II Concurso Intercentros ‘Dale al arte por la igualdad’, muestra que se puede visitar hasta el 19 de marzo en el claustro de la Escuela de Artes de Almería, también han programado una charla taller a cargo de la ‘psicowoman’ Isabel Duque: ‘Viva el #Amordelbueno: Otras formas de vivir el amor son posibles’. Esta actividad se retransmitirá en directo en el canal de Youtube del Ayuntamiento.





En todos los barrios

El valor de la igualdad se está trabajando también en el marco de la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inserción Social (ERACIS) en los barrios más vulnerables de la ciudad.



Son varias las actividades que se han puesto en marcha como el programa 'Mujeres exitosas' a través de la cual se dará difusión por redes sociales a fotografías de mujeres en situación de riesgo social que han conseguido formarse o acceder al mercado laboral; los 'Calendarios por la igualdad' realizados por el alumnado de Primaria de los barrios La Fuentecica, El Quemadero, El Puche, La Chanca, Pescadería, Araceli, Piedras Redondas y Los Almendros; la acción literaria 'Poetisas violetas', mediante la que asociaciones y entidades de las zonas Eracis escribirán poesías y lemas dedicados a la mujer y que luego se expondrán en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios; o 'No soy invisible', un vídeo de entrevistas que pone en valor la vida de trabajadoras, estudiantes y emprendedoras.

