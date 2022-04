Almería Distrito Almería organiza un taller de risoterapia para profesionales sanitarios miércoles 27 de abril de 2022 , 15:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La iniciativa tiene lugar con motivo del Día Mundial de la Risa y se enmarca en el proyecto de humanización que lleva a cabo el Distrito Con motivo del Día Mundial de la Risa, que se celebra el primer domingo de mayo, Distrito Sanitario Almería ha organizado un taller de risoterapia para profesionales sanitarios. Una iniciativa que tiene el doble objetivo de trabajar la humanización de los profesionales sanitarios, así como de fomentar el bienestar emocional en el lugar de trabajo dentro de la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía. El taller tiene una duración aproximada de una hora, y en el mismo se llevan a cabo distintas actividades coordinadas por la enfermera gestora de casos referente provincial, Evangelina Mengíbar, que ha impartido la actividad en distintas Unidades de Gestión Clínica (UGC). La Risoterapia es una técnica psicoterapéutica que utiliza la práctica de la risa y el buen humor, mediante ejercicios, actividades y dinámicas grupales. Las sesiones de risoterapia contienen un aspecto teórico, en el cual se repasan los aspectos referentes a la risa y sus beneficios. En la parte práctica se realizan ejercicios de estiramiento y de comunicación, con la finalidad de desinhibir a los participantes e integrarlos a las dinámicas previstas. La Estrategia de Promoción de una Vida Saludable aborda los factores de riesgo más comunes relacionados con hábitos nocivos y se centra en los comportamientos que generan salud a lo largo de la vida y se relacionan entre sí. Entre ellos el bienestar emocional, que está íntimamente ligado a la salud general e influido por los mismos determinantes sociales. El concepto de bienestar emocional implica dos elementos fundamentales: sentirse bien y funcionar bien en la vida. Las personas con un nivel bajo de bienestar mental tienen una peor respuesta a los retos de la vida cotidiana y una percepción negativa de su salud. Las estrategias han de fortalecer los activos personales y comunitarios, reducir las barreras estructurales relacionadas y mejorar la calidad del entorno físico. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

