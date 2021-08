Capital Divertoyo abrirá con 28 atracciones hasta el 16 de agosto martes 03 de agosto de 2021 , 16:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “creamos este parque para apoyar a los feriantes y completar la oferta de ocio en El Toyo” Niños y mayores volverán a vivir la ilusión de las atracciones desde mañana, día 4, y hasta el 16 de agosto, en Divertoyo, el parque de ocio que abrirá el Área de Cultura en la explanada junto al hotel Barceló, en el barrio turístico de El Toyo. Los almerienses y turistas se subirán de nuevo al carrusel, al tren del miedo o los coches de choque, podrán comer una hamburguesa, continuarán jugando en las casetas de habilidades y terminarán con el clásico chocolate con churros, en unas actividades familiares que la pandemia ha impedido desarrollar y que el Ayuntamiento retoma, con las máximas medidas de seguridad-higiénico sanitaria. Y, sobre todo, se dará así de nuevo oxígeno a los feriantes, uno de los colectivos más castigados económicamente por las restricciones provocadas por el Covid. En total serán 28 las atracciones que se podrán disfrutar desde las 7 de la tarde y hasta las 23:45 horas, repartidas entre entre 10 atracciones para niños, 3 de adultos, 4 casetas de habilidades, y el resto estará dedicada a la gastronomía con 6 puestos de repostería, una hamburguesería, dos ofrecerán mojitos, el clásico del vino dulce y concluir, como se merece, con el chocolate con churros. El concejal de Cultura, Diego Cruz, afirma que “se trata de una acción que se toma desde el Equipo de Gobierno para ayudar a los feriantes, y se suma a la línea de ayudas con un total de 10.000 euros, a repartir entre los empresarios de atracciones de la capital, y que actualmente se están tramitando”. Además, Diego Cruz explica que “Divertoyo se enmarca dentro del programa cultural que estamos desarrollando en El Toyo. Así el primer día, mañana, miércoles, el plan no puede ser más atractivo. A las 19 horas abre Divertoyo y se puede continuar con ‘Dolby Comedy’, una película de humor, precedida de monologo, en el anfiteatro de la Plaza del Mar”. Este parque de atracciones efímero se sumará al que se instalará en el recinto ferial del 20 al 28 de agosto, días previstos para la Feria 2021, que ha sido suspendida por los datos de la pandemia del Covid, pero que mantendrá las atracciones, como anunció el alcalde Ramón Fernández-Pacheco, para apoyar a este sector. Potente programación cultural en El Toyo Este año el Área de Cultura ha creado una potente programación en El Toyo, que cubre la doble función de ofrecer una oferta atractiva, y casi toda gratuita a los almerienses, y contribuir a dinamizar turísticamente este barrio elegido por los visitantes para sus vacaciones. En esta línea, a Divertoyo se suma un amplio programa en julio y agosto en la Plaza del Mar, siempre a las 22.00 horas y con entrada gratuita hasta completar el aforo que determine la situación sanitaria. El programa ‘Dolby Comedy’ incluye películas de humor, cuyas sesiones se abren con un monólogo, con cinco jornadas de las que quedan tres por celebrarse: mañana, Antonia Triviño y ‘Loca Academia de Policía’; Kikín Fernández y ‘Agárralo Como Puedas’ el 11 de agosto; y Paco Calavera y ‘Hot Shots’ el 18 de agosto. Junto al cine, los conciertos el jueves, día 5, de ‘Los Mambo Jambo’ y el día 12 el grupo Tennesseee. Diego Cruz valora que “hemos preparado una atractiva programación cultural con un parque de atracciones para niños y mayores, cine, humor y música, para recuperar la ilusión y generar negocio a los negocios almeriense este verano en el barrio turístico de El Toyo”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

