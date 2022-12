Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Doble premio al Juego Limpio en el Poli Ejido viernes 23 de diciembre de 2022 , 22:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La deportividad de los equipos celestes sénior de fútbol y juvenil de fútbol sala, reconocida en la gala celebrada por la Real Federación Andaluza Poco a poco, el 2022 se va marchando y, en el balance de cómo ha transcurrido el año en el Poli Ejido Club de Fútbol, también es tiempo de hacer repaso de lo más significativo más allá de lo que ha sido la competición estrictamente dicha, a pesar de que en este caso esté estrechamente vinculado a ella, tratándose del Juego Limpio. Y es que la entidad celeste lideró doblemente la deportividad y así fue reconocida en la Gala Juego Limpio 2021-2022 que celebró la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) el pasado 24 de octubre, concretamente en la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Roquetas de Mar, la cual se ubica en la localidad de El Parador de las Hortichuelas. Cabe recordar que el conjunto ejidense de categoría sénior que milita en la Primera División Andaluza de fútbol se alzó campeón del Juego Limpio, al igual que el plantel de la Segunda División Andaluza Juvenil de fútbol sala, mientras que casi se produjo un triplete puesto que el Poli de la Segunda División Andaluza Cadete de fútbol sala, que a la postre ascendió a la División de Honor Cadete, acabó subcampeón. Jesús Vázquez Rodríguez y Jorge ‘Jordi’ Ruzafa Díez, como directivos, junto a Adrián Andrés Moya Barranco y Jordi Ruzafa, capitanes del primer equipo de fútbol, fueron los representantes del Poli Ejido CF en la ceremonia de entrega de galardones que, contó con la asistencia de personalidades del mundo del deporte e institucional. Entre ellas, José Martín Doblado, Pedro López Galdeano, Víctor Torrecillas Colomer, Sergio Alejandro Montoya Samper y Amador Andrés Capel, de manera respectiva presidente, vicepresidente, delegado de fútbol sala, delegado del Colegio de Árbitros y delegado del Comité de Entrenadores dentro de la propia Delegación de Almería de la RFAF, además de María José Martín, concejal de Deportes del Ayuntamiento de El Ejido Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

