Capital Doce empresas optan a redactar el proyecto de adecuación del espacio entre Avda. Adolfo Suárez y calle Pilar Miró miércoles 27 de octubre de 2021 , 19:40h

Con una inversión estimada en cuatro millones de euros, el proyecto aspira a convertir este espacio en una gran zona lúdica-deportiva, completando actuaciones como el Parque de las Familias y la Ciudad de la Cultura



Doce ofertas ha registrado el Ayuntamiento de Almería, a través de la Gerencia de Urbanismo, al procedimiento de licitación abierto para la contratación de los servicios de redacción del proyecto de adecuación funcional del espacio comprendido entre la Avda. Adoflo Súarez y la Calle Pilar Miró.



Con un presupuesto base de licitación de 100.284,80 euros, IVA incluido, la empresa que resulte adjudicataria de este contrato contará, a partir de la firma, con un plazo de cuatro meses para la redacción del proyecto. El objeto de esta actuación es la de completar, a nivel de proyecto, las actuaciones que el Ayuntamiento de Almería ha ejecutado (Parque de las Familias) o está pendiente de ejecutar (ampliación Parque de las Familias y Ciudad de la Cultura) dentro del gran sistema general adyacente a la Avda. del Mediterráneo, en la zona situada entre Cortijo Grande y el Auditorio Maestro Padilla. La inversión estimada para la ejecución futura de este proyecto es de cuatro millones de euros.



Delimitado entre la Avda. Adolfo Suárez y la calle Pilar Miro, con una superficie de 44.500 m², este espacio aspira a convertirse en una gran zona deportiva y de ocio al aire libre, tomando como base el anteproyecto y diseño para esta zona elaborado por los técnicos municipales.



Las empresas que han presentado oferta para la redacción de este proyecto, cuya documentación será analizada ahora por la Mesa de Contratación, son las siguientes:







· Cai Soluciones Ingeniería, S.L.



· Ingeniería y Centro de Cálculo, S.A.



· Zofre S.L.P.



· AIMA Ingenieria SLP



· J2 Simón y Cuerva Arquitectos, S.L.P.



· Formintax, S.L.P.



· Salvador Cruz Enciso



· Reina Barranco Ingenieros Consultores S.L.U.



· Lotoarq



· Ordaz Arquitectura + Ingeniería



· Garcan



· Grupo Dayha







La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, se ha congratulado por la "amplia" concurrencia de empresas al procedimiento, por lo que espera que de esas ofertas pueda salir la concepción de un proyecto que, además de adecuar funcionalmente un espacio inicialmente destinado a recinto ferial hasta que se construyó el nuevo junto al río Andarax, sirva de transición y complemento a los dos espacios que lo delimitan por el norte y sur: el Parque de las Familias y el Auditorio Municipal Maestro Padilla

