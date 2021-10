Capital Showcooking de comida saludable para escolares en el Mercado Central miércoles 27 de octubre de 2021 , 19:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Bruno Fernández-Paniagua protagoniza un encuentro con alumnos del Colegio Arcángel





El Mercado Central se ha convertido esta mañana en un aula de aprendizaje con el showcooking de comida saludable dirigido a centros escolares. El chef Bruno Fernández-Paniagua, de Esencia Catering, ha protagonizado una actividad con los alumnos del Colegio Arcángel como público que han destacado por su gran implicación.



Esta nueva cita de cocina en directo ha sido organizada por el Área de Promoción del Ayuntamiento de Almería y se enmarca en el Plan Turístico de Grandes Ciudades, con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía.



Las ventajas y los beneficios de los alimentos saludables han centrado buena parte de la actividad. Los estudiantes también han podido conocer el trabajo en la cocina, el día a día de la profesión y su importancia en el mercado laboral de la actualidad. Además, el chef ha elaborado diferentes platos utilizando productos de la huerta de Almería para poner en valor su calidad y las excelentes propiedades.



En este sentido, ha cocinado una receta de pasta italiana con espaguetis como elemento principal y otra de repostería con profiteroles. Durante todo el proceso, los asistentes han sido partícipes de las elaboraciones y han podido degustarlas una vez que ha concluido el cocinado.



Por otra parte, los showcookings el próximo 17 de noviembre con el chef Franello’s y una sesión de cocina venezolana. Las inscripciones son gratuitas y pueden realizarse a través de la web https://www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

