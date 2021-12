Doce personalidades serán ‘mentores de inspiración’ para el alumnado de colegios de zonas desfavorecidas

miércoles 15 de diciembre de 2021 , 18:52h

La viceconsejera de Educación y Deporte, María del Carmen Castillo, ha dado a conocer el programa de Mentoría Social ‘Fénix Andalucía”, un proyecto que se suma a la estrategia global de la Consejería para lograr el éxito escolar en los centros docentes situados en las zonas de Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (ERACIS).

El acto, que se ha celebrado en el Conservatorio Profesional de Música Cristóbal Morales de Sevilla, ha contado con la presencia de la periodista Elena Salamanca; el músico y docente Sergio López Sanz, ‘Haze’; la representante de futbolistas Minerva Salas; el actor Paco Tous; la modelo Eva Pedraza; el actor y guionista Alfonso Sánchez; la banda musical Los Aslándticos y la empresaria Carmen Martín, que se convertirán a partir de ahora en ‘mentores de inspiración’ para el alumnado escolarizado en colegios e institutos de zonas de riego de exclusión social que imparten enseñanzas de Primaria o Educación Secundaria Obligatoria.

También forman parte del proyecto la científica y docente Clara Isabel Grima; el director y productor de cine Gervasio Iglesias; la inspectora Jefe de la Policía Nacional Ana Cambón; y el diplomático Luis Miguel Bueno.

Castillo ha explicado que este programa piloto de mentoría social busca aumentar la motivación académica de los niños y niñas de las zonas de exclusión social. Para ello, estas personalidades de distintos ámbitos, con una historia de superación personal y con una trayectoria de éxitos, estará en contacto directo con los centros educativos así como con los mentores de zona para que puedan servir de inspiración y de apoyo a los docentes en su tarea de motivar y facilitar el desarrollo formativo y personal de estos menores.

Asimismo, la viceconsejera ha agradecido a estas personalidades, “que son referentes sociales”, que hayan aceptado formar parte de esta iniciativa para guiar y orientar al alumnado, “contarles su experiencia de superación y de esfuerzo”, y aumentar su motivación como vía para alcanzar los objetivos que se marquen en su formación académica y personal. Por eso, ha celebrado que los niños y jóvenes que participen en este proyecto “tengan la referencia de personas que han alcanzado sus logros desde abajo y con mucha perseverancia”.

La viceconsejera también ha hecho referencia a que la actual pandemia producida por el COVID-19 ha tenido un mayor impacto en las zonas más vulnerables, por lo que “ha sido necesario reforzar las actuaciones que ya se venían desarrollando en las zonas ERACIS, como los programas Impulsa o PROA+ Transfórmate, con otros nuevos como el presentado hoy”.

María del Carmen Castillo ha destacado que “el programa de Mentoría Social ‘Fénix Andalucía va mucho más allá de las visitas o intervenciones de personas relevantes por su éxito profesional en los centros docentes, ya que incluye formación, materiales y recursos que amplían exponencialmente el impacto que puede suponer el desarrollo del programa en estas zonas”.

Programa de Mentoría Social ‘Fénix Andalucía’

El Programa propone el establecimiento de mentorías sociales al servicio de la inclusión, de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades de los colectivos más vulnerables, con una clara intención de motivación hacía el desarrollo personal. Así, pretende fomentar en los menores con dificultades socioeconómicas y con aptitudes diversas, valores como la resiliencia, la superación, el respeto, la igualdad o el trabajo en equipo.

ELENA GARCÍA SÁNCHEZ

Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca y redactora en Antena 3 Noticias, desde febrero 2016 hasta la actualidad.

Conocida públicamente por Elena Salamanca, al ser salmantina de pro, es actualmente periodista de los informativos nacionales de Antena 3 Televisión, presentando la edición matinal de fin de semana de la conocida cadena privada. Elena comenzó precisamente su andadura televisiva en un medio de comunicación local salmantino, pero pronto dio el salto a Antena 3, donde se inició como becaria.

Al terminar la carrera, en 2007, trabajó durante cinco años en Telemadrid y posteriormente y durante dos temporadas en Canal Plus, donde trabajó como redactora y presentadora de los informativos especializados en toros.

SERGIO LÓPEZ SANZ “HAZE”

Sergio López Sanz, más conocido por “Haze”, es un rapero natural de Sevilla, residente en su infancia y juventud en el barrio de Los Pajaritos de la capital hispalense.

Su comienzo en la música arrancó con la grabación de una maqueta que llegó a despertar el interés de varias discográficas, firmando finalmente por la multinacional Universal. Con su primer disco, obtuvo el premio al mejor disco de Hip Hop en España en el año 2004. En sus temas, suele fusionar el rap, el flamenco, la rumba y, en su trabajo “Doctor Haze”, la fusión alcanza a la música árabe. Trata temas de actualidad como la inmigración, la violencia de género, las drogas o la vida en barrios marginales.

Ha participado en las bandas sonoras originales de las películas “Siete vírgenes” de Alberto Rodríguez, “Yo soy la Juani” de Bigas Luna y “Madre amadísima” de Pilar Távora y en la segunda edición de “Aulas violetas”, organizada por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

En la actualidad, combina su faceta musical con la docente, como profesor de Lengua y Literatura.

LUIS MIGUEL BUENO PADILLA

Con formación como diplomático y arabista y habiendo trabajado previamente para la UE, Luis Miguel Bueno Padilla nació y creció en Córdoba capital. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Córdoba y obtuvo en 2012 un Máster en “Mundo árabe y cultura islámica”. Realizó estudios en Francia y en EE.UU. En 2006, ingresó en la carrera diplomática y fue asesor de gabinete hasta 2008. Luego, ocupó el puesto de Segunda Jefatura en Sudán hasta 2010. En este mismo año, se trasladó a Jordania, donde asumió funciones de Secretario de Embajada. En la actualidad, es Segunda Jefatura de la Embajada Española en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina).

Durante el pasado año, este cordobés se convirtió en el primer portavoz de la UE en lengua árabe. Con anterioridad, los países árabes no contaban con ninguna representación en su lengua en la Unión Europea. Tras superar los exámenes de acceso al sistema europeo de agentes contractuales (EPSO) y una serie de entrevistas con sus superiores, en verano del 2020 el cordobés obtenía el puesto de trabajo en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

CLARA ISABEL GRIMA RUIZ

Nacida en Coria del Río (Sevilla) es profesora titular del Departamento de Matemática Aplicada de la Universidad de Sevilla y divulgadora científica y matemática. Ha sido presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española.

Como divulgadora, ha publicado docenas de artículos de divulgación científica en prensa, a través del portales web como “el diario.es”, “Jot Down” o “Tecnoxplora.com”, así como en la plataforma de divulgación científica Naukas.

Es autora junto con Raquel Garcia i Ulldemolins, del blog de divulgación para niños “Mati y sus mateaventuras” y coautora de un libro de divulgación científica para niños titulado “Hasta el infinito y más allá”. Participa además en un programa de radio/podcast de “sevillawebradio” llamado “Los tres chanchitos” y ha colaborado en la primera y segunda temporada del late night de humor y ciencia “Órbita Laika” de La 2 de TVE. En 2016 estrenó la obra de teatro “Científicas: pasado, presente y futuro”, donde interpreta a Rosalind Franklin.

En 2018, junto con un equipo multidisciplinar de divulgadores científicos, describió una nueva forma geométrica denominada “escutoide”, publicada en la revista “Nature Communications”. El descubrimiento fue el resultado de una investigación del Departamento de Biología Celular y del Instituto de Biomedicina de la Universidad de Sevilla.

Ha sido premiada en varias ocasiones. Los galardones recibidos han sido los siguientes: Premio 20Blogs (2011), Premio Bitácoras al mejor blog de educación (2011), Premio Prismas al mejor sitio web (2013), Premio COSCE a la difusión de la ciencia (2017), Prisma Especial del Jurado (2018) y Premio ROMA: Universidad, mujer y empresa en la categoría Mujer STEM (2019).

MINERVA SALAS

Minerva Salas (Sevilla, 1980) es diplomada en Magisterio y en Educación Infantil por la Universidad San Pablo CEU. Ejerce como representante de futbolistas y agente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol).

Actualmente es directora general de Implica-T Football Manager, una agencia de representación de futbolistas referente en Andalucía

GERVASIO IGLESIAS

Gervasio Iglesias (Sevilla 1966) es director y productor de cine.

A los 18 años, ya simultaneaba estudios de Filosofía y de Cinematografía en la Universidad de Valladolid con su trabajo profesional en el sector. En 1989 obtuvo plaza en Televisión Española mediante la realización de oposiciones públicas. Simultaneó esta experiencia con numerosos trabajos en otras producciones, con televisiones extranjeras, con la Universidad de Sevilla y con la producción y realización de cine independiente, así como en Tele-Expo.

Participa en “LA ZANFOÑA PRODUCCIONES”, que surge en el año 2001 como una empresa formada por varios profesionales del sector audiovisual.

Es productor, entre otros, de los siguientes largometrajes: “Los cómicos” (Dirección: Ana Pérez y Marta Rivas), “After” y “Siete vírgenes” (Dirección: Alberto Rodríguez), “La sirena y el buzo” (Dirección: Mercedes Moncada), “¿Por qué se frotan las patitas? (Dirección: Álvaro Begines), “Qué tan lejos” (Dirección: Tania Hermida), “Cabeza de perro” y “Astronautas” (Dirección: Santiago Amodeo), “El underground: la ciudad del arco iris” (Film codirigido por Santiago Amodeo y el propio Gervasio Iglesias). También ha producido la tv-movie “María y Assou” (Dirección: Silvia Quer).

Entre los premios obtenidos en su trayectoria profesional, destacan: Concha de Plata al mejor actor (Juanjo Ballesta, por la película “Siete vírgenes”), Goya al actor revelación (Jesús Carroza, por la película “Siete vírgenes”), Premio Navaja de Buñuel (por la película “Siete vírgenes”), Variety´s critic choice 10 best european films (por la película “Astronautas”) y el Zénith de Plata de Montréal (por la película “Qué tan lejos”). Además, los trabajos de su productora “LA ZANFOÑA PRODUCCIONES” han sido seleccionados en numerosas ocasiones en festivales de cine de Cannes, de Venecia, de Toronto, de Berlín, de San Sebastián y de Karlovi Vary, entre otros.

LOS ASLÁNDTICOS

Los Aslándticos es una banda musical de origen cordobés. Sus integrantes comenzaron como un grupo de amigos que se juntaban a las espaldas de la antigua fábrica de cementos “Asland” (de ahí su nombre), para tocar y cantar sus propias letras, que eran fruto de sus inquietudes, a caballo entre el compromiso social y lo cotidiano.

En 2004 se dieron a conocer con su primer disco titulado “El mundo está fatal de los nervios”, bajo la producción ejecutiva por Manuel Ruiz Queco y la producción artística por Antonio Algarrada. En 2006 reeditaron su primer trabajo con SONY/BMG y participaron tanto en la banda sonora como en el rodaje de la película “¿Por qué se frotan las patitas?”, del director de cine Álvaro Begines, a quien conocieron en el rodaje de su primer videoclip, ligado a su canción “Se ven venir”.

A comienzos de 2009, el que fuera intérprete y principal compositor de la banda, Mario Díaz, anuncia su separación del grupo para comenzar su carrera en solitario, Desde entonces hasta la actualidad, los componentes son Bueno Rodríguez (cantante y compositor) Alberto Invernón (guitarrista y productor musical) , Jorge Carmona (percusión ).

“Mi primer día” fue su segundo álbum de estudio de la banda. Se publicó el 16 de noviembre de 2009 y representa un espaldarazo a su carrera, según la crítica especializada. En 2012, vio la luz su tercer disco de estudio, “Lo bueno”, bajo el sello “Maldito Records”. En este disco, los cordobeses afrontaron la situación social del momento desde el prisma de lo positivo, afianzándose si cabe aún más en su estilo.

El 19 de enero de 2013 consiguieron alcanzar su primer número 1 en listas con el tema “Sin duda”, primer single extraído de su álbum “Lo bueno”. Esta canción también estuvo en el Top 50 de Canal Fiesta (programa musical emitido los sábados por la mañana en dicha emisora de la RTVA), llegando incluso a arrebatarle el primer puesto al afamado Pablo Alborán.

FRANCISCO TOUS

Francisco Tous, nació en 1964 en El Puerto de Santa María. Ligado desde sus inicios al teatro, es miembro fundador de la compañía “Los Ulen”, surgida a finales de los años 1980. Ha sido una de las compañías andaluzas de mayor prestigio. También estuvo trabajando varios años como actor de animación en el parque temático “Isla Mágica” de Sevilla.

Figura popular de la televisión en España por su papel de Paco Miranda en la serie “Los hombres de Paco” (2005-2010), emitida en Antena 3. En el 2011, realizó su primer papel protagonista en cine, interpretando al golpista Antonio Tejero en la película “23-F: La película”. Desde 2012 y hasta 2014, protagonizó la serie “Con el culo al aire” de Antena 3.

El actor ha participado en diversas campañas de sensibilización. En 2012, participó en la de “FACUA” y en 2013 en la campaña “¿Y tú de quién eres?” de la “Fundación Sevilla Acoge” para denunciar el aumento de la población en riesgo social de la comunidad andaluza.

El 20 de junio de 2016, Paco Tous comenzó el rodaje de su película “El intercambio”. En verano de 2016, rodó la segunda temporada de la serie “Víctor Ros” y otras series como “Perdóname, Señor” y “Olmos y Robles”.

En 2018, formó parte del reparto de la serie “La peste”, producida por Movistar + y dirigida por Alberto Rodríguez y también se inició en el elenco de la célebre serie de Antena 3 “La casa de papel”, de éxito internacional.

En febrero de 2018 se le otorgó la Medalla de Andalucía. Asimismo, en su faceta profesional, ha sido nominado en dos ocasiones como Mejor actor protagonista de televisión 2006 por la Unión de actores por “Los hombres de Paco” y mejor actor de reparto en 2017 de los Premios Feroz por su papel en la serie “La casa de papel”.

EVA PEDRAZA

Eva Pedraza, Córdoba 1970, es modelo. Creció en el barrio cordobés de Fátima, siendo la sexta de nueve hermanos.

En 1988 ganó el concurso de “Miss Córdoba” con 17 años y cinco semanas después también obtuvo el título de “Miss España”. Además ha participado en el certamen de “Miss Universo 1989” en Cancún (México).

Comienza a trabajar en televisión en programas exitosos de las grandes cadenas de la época como “¡Ay, qué calor!”, “El precio justo” o “El peor programa de la semana”. En 1994 logró su primer papel en la serie “¡Qué loca peluquería!”. Otras series en las que ha participado son “Hermanos de leche”, “Rocío, casi madre”, “Arrayán” o “Tierra de lobos”.

En 1998, 2000, 2004 y 2017, condujo las Campanadas de Nochevieja de Canal Sur Televisión desde la capital cordobesa, acompañada por Rafael Cremades Morales; por Juan Carlos Roldán Galisteo; por Miguel Ángel Sánchez Blázquez y por Manuel Díaz, «El Cordobés», respectivamente.

En 2019, regresó a Canal Sur Televisión, para copresentar el programa “La tarde aquí y ahora”. Desde entonces, y hasta febrero de 2020, colaboró en el programa “Mi gran noche” de Canal Sur Televisión.

CARMEN MARTÍN JIMENEZ

Empresaria sevillana. Responsable de Área Social Empresarial, Representación Institucional, Comunicación Externa del Grupo Martín Casillas durante 16 años. Cortijo Chacón Casa Rural. CEO. Cazalla, Naturalmente. Cortijo Chacón Casa Rural. Emprendedora. Certificada en Coaching en Liderazgo Emocional y de Equipo.

ANA CAMBÓN BLANCO

Inspectora Jefa de Policía Nacional, Jefa de la Brigada Móvil Policía en el Transporte de Sevilla y Punto de Contacto en Andalucía Occidental de la Oficina Nacional para la Igualdad de Género en la Policía Nacional. Primera mujer en llegar a ser comisaria nacional de Andalucía y una de las pocas mujeres comisarias de España. Ha colaborado en diferentes iniciativas solidarias y educativas.

ALFONSO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Alfonso Sánchez Fernández (Sevilla, 1978) es actor, guionista y director de cine español. Forma el dúo humorístico "Los Compadres" con Alberto López López. En 1998 se traslada a Málaga, donde comienza sus estudios compaginando la carrera de Comunicación Audiovisual y sus estudios de Arte Dramático. Comienza su carrera profesional a los 18 años trabajando en distintas producciones nacionales e internacionales y es asiduo en series de la televisión española (Los Managers, The kingdom of Heaven, Playa del Futuro, Días Rojos, 7 días al desnudo, El auténtico Rodrigo Leal, Hospital Central, Aquí no hay quien viva, Ala…Dina!, Herederos, Los hombres de Paco)

Paralelamente a la interpretación desarrolla su faceta como guionista y director y con solo 22 años funda su propia compañía de teatro, ”La polenta”, con la que realiza giras por todo el territorio español; recibiendo numerosos premios. Esto ocurre el mismo año en que funda su propia productora de cine, Mundoficcion Producciones S.L., con la que realiza 6 cortometrajes en 35mm, con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la Radio Televisión Andaluza; y que han sido premiados en numerosos festivales nacionales e internacionales.