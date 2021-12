Capital Los manjares de Almería protagonizan el último showcooking de este año miércoles 15 de diciembre de 2021 , 18:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El chef Guillermo Chao elabora tres recetas con productos de Serón y el Mar de Alborán El chef Guillermo Chao, propietario de la Tortillería y Tapería ‘La Mala’, ha protagonizado este miércoles el último showcooking de este año 2021 en el Mercado Central de la capital. En concreto, el cocinero almeriense ha elaborado tres recetas distintas con las que ha impresionado al público asistente a esta cita. Cabe recordar que este evento está enmarcado dentro del Plan Turístico de Grandes Ciudades, con el apoyo de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía. Desde las diez y media de la mañana, el chef ha mostrado los grandes manjares con los que cuenta la provincia de Almería. La primera de las recetas realizada ha sido un tartar de cigalas del mar de Alborán con su cabeza en su jugo y torreznitos de tocino de la localidad de Serón. A continuación, ante la curiosidad de los almerienses que este miércoles han acudido a la plaza para realizar sus compras habituales o ya pensando en la Navidad que asoma a la vuelta de la esquina, Guillermo Chao ha cocinado un ceviche de coliflor con crujiente de yuca, un tubérculo que se cultiva principalmente en países tropicales de América y Asia que proviene de la familia de las llamadas euforbiáceas. El cocinero ha concluido su demostración con una tercera receta basada, como no podía ser de otra manera, en una de las especialidades de su establecimiento. Una tortilla de patatas con ‘Jamón Segura’ gran reserva de Serón y queso curado ‘El Pericho’ de Roquetas de Mar. La finalidad es conseguir que los usuarios de este programa conozcan las recetas culinarias de la ciudad y puedan practicarlas con productos frescos de la tierra. E Ayuntamiento ha querido fusionar esta actividad con la hostelería local, por este motivo los ponentes son cocineros de establecimientos de la capital.. Las inscripciones para el primer showcooking del año 2022 ya están abiertas. Para apuntarse a esta décimo tercera demostración es necesario inscribirse en la web www.innovahosteleriayturismo.com/showcooking/. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

