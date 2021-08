Economía Dogecoin (DOGE): ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? martes 24 de agosto de 2021 , 10:28h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Si ya conoces qué son las criptodivisas, quizá no te resulte extraño el nombre de dogecoin, pero queremos explicar qué es, para qué sirve y cómo manejarse con ella, cuales son sus ventajas y cuales sus inconvenientes. La nueva economía es cada vez más digital, y ahí es donde comenzaron a popularizarse las criptomonedas, y como síntesis imaginativa nace ésta que une en su nombre “dog” (perro en inglés) y “coin” (moneda en inglés), haciendo referencia a unos populares memes viralizados en internet en los que un perro hacía comentarios ingeniosos sobre actualidad. Pero más allá del chiste, hay que tener en cuenta que la capitalización mundial de dogecoin se estima en 300 millones de dólares y un volumen de transacciones que superan los 17 millones de dólares. ¿Entiendes ahora por qué no es una broma? Una de las utilidades que puedes dar a esta moneda virtual es la inversión en Forex, (abreviatura del término inglés Foreign Exchange), FX o Currency Market, que es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. Invertir en Forex Si la pregunta es cómo invertir en Forex la respuesta tendría que contener la expresión “con cuidado”. Por lo tanto, https://efxto.com/ te puede proporcionar la visión más completa de los diversos aspectos de la industria del Forex. Las autoridades económicas advierten siempre de la volatilidad de esta inversión, pero al mismo tiempo, posee el gran atractivo de su altísima rentabilidad, por eso es fundamental estar bien informados o obtener un asesoramiento financiero antes de tomar cualquier decisión. La principal diferencia entre la dogecoin y el bitcoin es que la primera es convertible de un modo más rápido y se agilizan las transacciones. En estas inversiones la diferencia con el mercado bursátil tradicional es que carece de una ubicación física centralizada, y opera como la propia internet, con una especie de nodos que serían una red electrónica global de bancos, instituciones financieras y operadores individuales, todos dedicados a comprar o vender divisas a una velocidad extrema para maximizar beneficios. Pero si no te encuentras aún capacitado para entrar directamente a operar, puedes confiar en las plataformas de trading o "Brokers". Lo primero será abrir una cuenta que, en este caso, podría ser de la que te estamos hablando, y a partir de ahí será él quien lleve la gestión para poder ganar dinero. Broker El hecho de que no haya un lugar físico como en la Bolsa tradicional, no quiere decir que sea una jungla sin leyes ya que cada país tiene las suyas, pero existen y los bróker y tus inversiones están sujetas a ellas, incluidos los controles y las auditorías. Es por eso que el consejo es contar con profesionales de reconocida solvencia en el sector, para evitar sorpresas. Si quieres comenzar a trabajar directamente en el mercado financiero, puedes comenzar por afianzar tus conocimientos en el análisis fundamental y en el análisis técnico. El primero se refiere al estudio del mercado a largo plazo, para lo que es imprescindible tener en cuenta las claves macroeconómicas (el PIB, la inflación, la tasa de desempleo, los intereses bancarios…), mientras que el segundo prefiere fijarse más en la cuestión estadística, es decir, en las tendencias que marca cada moneda. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

