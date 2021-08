Economía Únase a la revolución: ¿Qué es minar criptomonedas? martes 24 de agosto de 2021 , 10:25h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia



Las criptomonedas se han convertido en un elemento más de la economía que se mueve en el entorno digital, para comprar, vender, y sí, también para ganar dinero con ellas como pasa con el dinero físico. En realidad, la diferencia es que son activos digitales que emplean un cifrado criptográfico -de ahí su denominación- para garantizar la titularidad, y de ese modo asegurar la integridad de las transacciones, controlando la creación de unidades adicionales, que podríamos asemejar a hacer fotocopias de un billete. ¿Qué es el minado de criptomonedas?

Igual que nos hemos acostumbrado a oír hablar de criptomonedas, ya estamos empezando a escuchar la expresión minar criptomonedas, o minar bitcoins. Sigue leyendo y te explicaremos qué es. En este caso hablamos de validar las operaciones que se llevan a cabo mediante este tipo de monedas o activos digitales, y que visto de un modo meramente técnico, sería resolver con éxito los problemas matemáticos que se presentan. Los llamados “mineros” contribuyen a la seguridad, estabilidad y descentralización de la red teniendo en cuenta la carencia de una autoridad central implicada en las transacciones, como sería el Mercado Nacional de Valores o el Banco de España o el Banco Central Europeo, por poner algunos ejemplos. Son los mineros quienes desempeñan ese papel de control y transparencia de forma colectiva y se recibe una recompensa por ello. Como hemos indicado, el proceso de minería conlleva resolver cálculos matemáticos para crear un nuevo bloque que contiene las últimas transacciones a la cadena, un archivo que es inmutable y no puede ser eliminado o manipulado de ninguna manera. Para conseguir los mejores resultados es imprescindible estar bien informado sobre el día a día de este apasionante mundo, y eso es lo que puedes encontrar en la web https://coinlist.me/es que en la actualidad es punto de referencia de los expertos. Una de las claves por la que se ha llegado a ese nivel, es que proporciona una actualización en tiempo real de los valores de las distintas monedas digitales, desde la más conocida o popular como es el caso de Bitcoin, hasta Ethereum, Cardano, Binance Coin o Tether pero sin olvidar que hoy existen más de 7000 divisas en el mundo de las criptomonedas que pueden ser enumeradas según su capitalización acumulada. Sobre todas ellas se indica su valor en euros y su tendencia de subida o bajada. Después de asegurar que la “minería” es legal desde el país desde el que operas, puedes comenzar con el primero de los tres pasos, que es la creación de un monedero, para lo que puedes elegir entre Ledger Nano S, Trezor, Atomic Wallet, Coinbase, y algunos más. Lo segundo es asociarte con otros propietarios de criptomonedas para combinar sus recursos informáticos y minar como un solo minero para tener más posibilidades de resolver un bloque, de la cadena de bloques, ya que hacerlo individualmente es prohibitivo para la inmensa mayoría. Luego la cosa es muy simple, sencillamente se distribuyen las ganancias y ya está. Por último, analiza si te va a resultar rentable -incluso creando ese pool que hemos mencionado- utilizando la tasa de hash, el precio de la criptomoneda, el consumo de energía y el coste de la electricidad por KWh para concluir si tendrás pérdidas o beneficios. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.