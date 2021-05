Dolors Montserrat dice que los fondos europeos deben llegar a todos los rincones sin interferencias ideológicas

viernes 07 de mayo de 2021 , 15:05h

La portavoz del PP ha señalado también que la vacuna “es esencial para la salud y también para dinamizar la economía y que no la tendríamos en España si no perteneciera a la Unión Europea”

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha subrayado esta mañana que “los fondos europeos de recuperación deben llegar a todos los rincones de España, sin interferencias ideológicas”. Para defender esto, “el PP español y europeo hemos conseguido hacer un control de los fondos. Cada dos meses la Unión Europea va supervisar que el Gobierno de España invierta este dinero donde lo tiene que invertir”.



Montserrat ha recordado que estos fondos, que suman la histórica cifra de 140.000 millones de euros, tienen tres objetivos claros: “Crear empleo, empleo y más empleo; reforzar nuestros sistemas nacionales de salud para estar preparados para otra emergencia sanitaria; y para impulsar el crecimiento económico ayudando directamente a las empresas”.



Lo ha hecho en Almería, en una visita a la empresa a empresa de encurtidos Luxeapers, perteneciente a la Marca de Productos Gourmet de la Diputación de Almería “Sabores Almería”, donde ha alabado la labor de la diputación almeriense de apoyo a los empresarios y mostrado su apoyo a las zonas rurales y a las pequeñas y medianas empresas afectadas duramente por la crisis de triple dimensión (sanitaria, social y económica) en la que está inmersa toda Europa.



En cuanto a la vacuna, la portavoz ha señalado que “es esencial para la salud y también para dinamizar la economía y que no la tendríamos en España si no perteneciera a la Unión Europea. Si no llega a ser por la UE, nuestros padres y madres no estarían vacunados”.



En relación con la situación política nacional, Montserrat ha celebrado “como en Madrid, la presidenta Ayuso ha ganado al sanchismo y a la izquierda”, al tiempo que ha lamentado que una vez acabada la campaña madrileña el proyecto socialista haya vuelto a proponer subidas de impuestos, “pues los proyectos de izquierda siempre dejan pobreza, precariedad y desigualdad”.



“El único proyecto viable para España es el del Partido Popular, que gobierna bien y para todos en Andalucía con el presidente Juanma Moreno, y que pronto gobernará España para que vuelva a ser el milagro europeo que empezó en el año 2011, pues fuimos capaces de crear 3 millones de puestos trabajo, recuperar el empleo femenino y reducir la brecha salarial con un gobierno reformista”, ha concluido.



La portavoz ha realizado esta visita acompañada del candidato a la presidencia del PP de Almería, Javier A. García, quien ha destacado que Dolors Montserrat es “una aliada de nuestra provincia” y “la voz de los almerienses en Europa” porque traslada al Parlamento Europeo las reivindicaciones de nuestros pilares económicos. También la han acompañado el diputado nacional, Juan José Matarí; y las diputadas provinciales Carmen Navarro y María Luisa Cruz.