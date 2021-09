Sucesos Dos detenidos por su implicaciòn en un asesinato en Huércal Overa viernes 10 de septiembre de 2021 , 21:26h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Agentes de la comandancia de la Guardia Civil de Almería proceden a la detención de dos personas implicadas en el asesinato de una persona en Huércal Overa (Almería).



Esta operación, todavía en curso, se enmarca dentro de la actividad permanente que realiza la comandancia de la Guardia Civil de Almería en la investigación de delitos graves contra las personas.



La investigación comienza tras el hallazgo el pasado día 14 de agosto del cuerpo sin vida de un varón de 65 años en un cortijo en la “Rambla Los Cabecicos” en término municipal de Huércal Overa.



Las actuaciones de los agentes de la Guardia Civil han permitido la detención de una mujer, pareja sentimental de la víctima y de otra persona que habría sido el autor material del asesinato, ambos de nacionalidad colombiana.



