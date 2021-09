Almería Gobierno andaluz, Diputación y Ayuntamiento en #Objetivo AveAlmeria viernes 10 de septiembre de 2021 , 21:22h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Diputación Provincial de Almería se ha sumado al acto 'Almería, objetivo AVE', que ha tenido lugar esta tarde, en el Muelle de Levante de la capital almeriense, impulsado por la Cámara de Comercio, y que ha contado con un amplio respaldo institucional y social en la reivindicación de que el tren de alta velocidad llegue cuanto antes a la provincia de Almería. El presidente de la Institución Provincial, Javier A. García, acompañado por diputados de la Corporación Supramunicipal, han asistido al acto para mostrar el compromiso de Diputación para que el AVE, una infraestructura básica e indispensable para el progreso de la provincia y todos los almerienses en igualdad de oportunidades con otros territorios, sea una realidad lo más pronto posible. El presidente ha destacado el amplio seguimiento de toda la sociedad civil con esta iniciativa: "Para que el AVE llegue a Almería se necesitan más compromisos y obras en ejecución. Si en algo está unida la sociedad almeriense es en conseguir, cuanto antes, el objetivo AVE'. JUNTA DE ANDALUCÍA La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asistido hoy al acto convocado por la plataforma #ObjetivoAVEAlmería en el Puerto de Almería para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de la sociedad civil almeriense para que el Gobierno de España de un impulso definitivo a las obras para la llegada de la Alta Velocidad a Almería. La Junta de Andalucía se suma de esta manera a las peticiones de la plataforma #ObjetivoAVEAlmería, promovida por la Cámara de Comercio y el sector empresarial, así como por colectivo sociales y del ámbito cultural de la provincia, con el fin de que el Gobierno de España agilice las obras y tramite todos los contratos pendientes para cumplir el último compromiso oficial de que el AVE llegue a Almería en el año 2026. “El Gobierno andaluz mantiene una actitud de cooperación total con el Ministerio de Transportes en aras a la culminación de esta infraestructura prioritaria, pero sin olvidar nuestro papel de vigilancia y seguimiento del cumplimiento de los hitos y avances en la ejecución”, ha advertido Marifrán Carazo, que ha incidido en que los trabajos “aún no han adquirido la velocidad de crucero necesaria, y que han atravesado problemas en algunos tramos, recientemente”. Ante esta situación de incertidumbre, la consejera ha recordado que ha solicitado la convocatoria de la sociedad Almería Alta Velocidad “no sólo para efectuar un seguimiento de las actuaciones, sino para solicitar el cronograma de todos los trabajos y contratos pendientes de tramitar para que el horizonte de 2026 sea factible”. Las primeras obras del AVE Almería-Murcia comenzaron en 2009 y a día de hoy, solo está construida la plataforma de vía en el 30 por ciento del trazado que discurre por la provincia de Almería, y que abarca algo más de 100 kilómetros de longitud. Las obras del resto de los tramos que atraviesan la provincia, y que suman 70 kilómetros, comenzaron entre 2018, 2019 y 2020, pero presentan un avance muy tímido, con un bajo nivel de ejecución material en líneas generales. El concurso de la cofinanciación europea, que supera los 1.300 millones de euros para la Línea AVE Almería-Murcia, entre los fondos obtenidos en los dos últimos programas operativos Feder y la partida contenida en los fondos Next Generation EU para esta actuación “deberían estimular al Gobierno central en el objetivo de terminar esta obra”. De hecho, la consejera Marifrán Carazo ha solicitado también una reunión con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez, para abordar, entre otras cuestiones, la necesidad de impulsar las obras del AVE de Almería, “una deuda histórica del Gobierno central con todos los andaluces y andaluzas”. La titular de Fomento ha aprovechado múltiples foros, jornadas y sus comparecencias parlamentarias para reclamar al Gobierno central que tramite todos los contratos pendientes, como el de la segunda fase de la integración ferroviaria en Almería; así como los contratos de superestructura de vía, electrificación e instalaciones, ya que actualmente solo se está ejecutando la plataforma pero sin vía, salvo en el tramo de acceso ferroviario a la capital y el paso de El Puche. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.