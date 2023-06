Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Dos donaciones multiorgánicas salvan a ocho personas jueves 01 de junio de 2023 , 18:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El centro quiere transmitir su agradecimiento a los donantes y a sus familias por hacerlo posible El Hospital Universitario Poniente ha registrado dos donaciones multiorgánicas que han permitido trasplantar nueve órganos a ocho pacientes en diferentes centros del territorio nacional. La Coordinación de Trasplantes del hospital quiere transmitir su agradecimiento a los donantes y a sus familias por su inmensa generosidad. Ambas donaciones se han registrado con pocos días de diferencia y en el operativo coordinado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), se movilizaron ocho transportes terrestres y dos aviones para el traslado urgente de los órganos. El coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Poniente, Javier Fierro, ha subrayado su agradecimiento “al Aeropuerto de Almería, por facilitar el despliegue de todo el operativo permaneciendo abierto durante la madrugada de forma excepcional”. Estas dos donaciones multiorgánicas registradas en el Hospital Universitario Poniente han permitido realizar cuatro trasplantes de riñón, dos de hígado, uno de corazón y otro trasplante bilateral de pulmón. Javier Fierro explica que “esta ha sido la primera ocasión en la que nuestro hospital recibe una donación cardiaca y la segunda en la que contribuye a un trasplante pulmonar, lo que nos hace sentirnos especialmente orgullosos”. Fierro ha señalado que “este regalo de vida hecho por los donantes y sus familias va a permitir que ocho personas puedan ganar años y esperanza de vida; y por ello queremos mostrarles todo nuestro agradecimiento ya que, sin su generosa contribución, nada de todo esto sería posible”. La Coordinación de Trasplantes del Hospital Universitario Poniente recuerda que cualquier persona puede ser donante, llegado el caso, si el estado funcional de sus órganos es bueno, independientemente de su edad y de sus condiciones previas. Por ello, anima a hablar sobre la donación y dejar constancia de nuestro deseo de ser donante a nuestros familiares y allegados más cercanos, para que tengan claro cómo actuar y prevalezca nuestra voluntad cuando llegue el fallecimiento. El Hospital Universitario Poniente se incorporó a la red de centros andaluces con programa de donación de órganos en enero de 2018. En el último año, 2022, el centro ha registrado un total de 9 donantes de órganos y tejidos, que han hecho posible el trasplante de 9 órganos y 13 córneas. Para el coordinador de Trasplantes del Hospital Universitario Poniente, “es muy importante dar también las gracias a muchas familias que han dado su visto bueno a la donación de órganos de su ser querido, pero en las que finalmente no ha podido materializarse debido a contraindicaciones médicas detectadas en el exigente proceso de revisión que se lleva a cabo”. Javier Fierro subraya que “la actividad registrada en nuestro hospital desde que nos sumamos a la red de centros autorizados demuestra que la ciudadanía de la Comarca del Poniente Almeriense es solidaria y está comprometida con la donación”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.