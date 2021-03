Níjar destinará 200.000 euros a ayudas directas al comercio local por la pandemia

miércoles 03 de marzo de 2021 , 18:15h

El Ayuntamiento de Níjar ha aprobado en el pleno extraordinario celebrado hoy, de forma telemática y presencial, un paquete inicial de ayudas directas de 200.000 euros al comercio local afectado por el cierre en calidad de “no esencial”. Con esta cantidad se multiplica por cuatro el importe que hasta ahora se ha librado para la comarca desde otras administraciones, excluyendo Ertes y ayudas de emergencia globales.



La medida está encuadrada dentro del Plan de Recuperación Social y Económica del Municipio de Níjar y de su Tejido Empresarial y Comercial 2021, aprobado en la sesión extraordinaria en la que también han salido adelante las mociones referentes a la declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, la relativa al pésame de la Corporación a las víctimas de la Covid19 en el término municipal y la referente a las obras de modificación de la intersección del camino de las cruces con la carretera provincial AL-3111, así como la creación de un nuevo, acceso aceptado por la unanimidad del plenario.



El punto de mayor debate ha sido el referente a las ayudas que percibirán los comerciantes y hosteleros clasificados como “no esenciales” por los sucesivos decretos del Gobierno Andaluz durante la mayor incidencia de la tercera ola de Covid19, y que obligó al cierre de los mismos. “El plan es mucho más amplio que la medida concreta referente a las ayudas directas, pero es obvio que a los



más afectados les interesa en este momento saber con cuánto le ayudarán cada una de las administraciones más cercanas a ellos, y la que hemos aprobado hoy en Níjar multiplica por cuatro las que se han dado a conocer hasta ahora. Además, se trata de subvenciones directas con las que puedan hacer frente al cumplimento de sus obligaciones empresariales, amortiguando la drástica reducción de ingresos que vienen experimentando”, ha dicho la alcaldesa.



Dentro del compendio de medidas está la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por ocupación y uso de bienes de dominio público local, en el concepto de mesas y sillas, eliminando la cuota por este concepto con efectos para el ejercicio 2021, y que puede ser ampliado para sucesivos ejercicios en caso de continuar la actual situación. Asimismo, se aprueba la devolución de tasas y precios públicos de una larga relación de servicios municipales y un plan especial de gestión de tesorería que reducirá los tiempos de cobro de facturas e incrementará la frecuencia de pagos.



El equipo de gobierno no olvida a los más afectados por la pandemia a título individual, y así, ha establecido una serie de medidas sociales tendentes a mantener e incrementar, si fuera necesario, la Ayuda a Domicilio. En este ámbito, el ejecutivo local fortalece el refuerzo de la atención personal domiciliaria en determinados casos. Níjar reforzará igualmente la cobertura a las personas en situación de exclusión social o a riesgo de estarlo a través de ayudas de urgente necesidad (Ayudas de Emergencia Social y Ayudas Económico Familiares) y se compromete a establecer nuevas líneas de atención en caso de que la situación lo demande. “De poco serviría que ayudásemos al comercio local a ponerse en marcha si no conseguimos que sus clientes también arranquen para alcanzar niveles de consumo anteriores a la pandemia. Si no hay consumidores no hay negocios que se mantengan y los planes, aunque llamen más la atención unas medidas que otras, tienen que ser globales, diseñados para ayudar a todos los afectados y procurar que nadie se quede atrás en la recuperación. Esa es la base el estado del bienestar y, por tanto, de nuestra economía”, ha concluido la alcaldesa, Esperanza Pérez Felices.