Dos “hernandos” para una Almería

martes 01 de agosto de 2023
Rafael M. Martos

Almería va a aportar al Congreso de los Diputados el retorno de dos viejos conocidos que han protagonizado algunos de los momentos más memorables de la política española en los últimos años: Rafael y Antonio Hernando, los que fueran portavoces del PP y el PSOE, respectivamente. Ambos han sido elegidos diputados por Almería, tierra en la que ninguno de los dos nació, porque por no ser, no son tampoco andaluces,. Almería va a aportar al Congreso de los Diputados el retorno de dos viejos conocidos que han protagonizado algunos de los momentos más memorables de la política española en los últimos años: Rafael y Antonio Hernando, los que fueran portavoces del PP y el PSOE, respectivamente. Ambos han sido elegidos diputados por Almería, tierra en la que ninguno de los dos nació, porque por no ser, no son tampoco andaluces,. Rafael Hernando, el ‘popular’, es un veterano de la política que lleva casi 30 años entre el Congreso y el Senado. Su trayectoria ha estado marcada por sus polémicas declaraciones, tanto dentro como fuera del hemiciclo. ¿Quién no recuerda cuando dijo que “algunos se han acordado de su padre cuando había subvenciones para encontrarle” al referirse a las víctimas del franquismo? ¿O cuando llamó “golpistas” a los independentistas catalanes? ¿O cuando acusó a Podemos de “financiarse con dinero de dictaduras”? Sin duda, Rafael Hernando no deja indiferente a nadie con sus palabras. Antonio Hernando, el ‘socialista’, también ha tenido su cuota de protagonismo en la política nacional. Fue el portavoz del PSOE durante la etapa más convulsa del partido, cuando Pedro Sánchez renunció a su escaño y luego volvió a ganar las primarias. Antonio Hernando fue el encargado de pronunciar el famoso “no es no” a Mariano Rajoy, que luego se convirtió en una abstención que permitió la investidura del líder del PP. Tras cuatro años alejado de la primera línea política, Antonio Hernando regresa al Congreso como diputado por Almería, al igual que su homónimo del PP. Los dos Hernandos se verán las caras en el Congreso, donde tendrán que defender los intereses de sus respectivos partidos y de la provincia que les votó. Seguro que no faltarán los rifirrafes, las ironías y las pullas entre ellos. Pero también puede que haya momentos de cordialidad, de entendimiento y de humor. Al fin y al cabo, los dos Hernandos comparten algo más que el apellido: la circunscripción. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Rafael M. Martos Editor de Noticias de Almería Periodista. Autor de "No les va a gustar", "Palomares en los papeles secretos EEUU", "Bandera de la infamia", "Más allá del cementerio azul", "Covid19: Diario del confinamiento" y la novela "Todo por la patria" 1041 artículos @ndealmeria directornoticiasdealmeriacom/8/8/26 https://www.noticiasdealmeria.com Todos los firmantes