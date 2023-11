Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión Ampliar (Foto: malasombra) Duros tiempos en la vida de Manuel Recio Juan Torrijos Arribas Más artículos de este autor Por martes 31 de octubre de 2023 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Juicios tengas y los ganes, dice el viejo refrán. Aunque el mismo, en lo concerniente a los políticos, no es toda la verdad. Algunas sentencias referentes a los que se dedican a la cuestión pública, tienen poco de justicia. Y si no, llegará el indulto, y si falta hace, siempre habrá una amnistía a mano, que para eso manda nuestro partido. ¿Estará el presidente para sacarlo del apuro, o solo está para los catalanes? Recuerdo a la esposa de un ministro almeriense, y la sensación de soledad en la que dejó su partido a su esposo mientras estuvo en la cárcel. Esa historia habría que contarla algún día. Volvamos a Recio. Desde hace años, tras su paso por el poder como consejero de la Junta, Manuel Recio se está viendo cada cierto tiempo en la boca del huracán. ¿Imputado, investigado? Meses de parálisis de la justicia, silencio en los medios, pero es de imaginar que la procesión para el señor Recio iba por dentro. En cualquier momento, mientras no llegara la noticia de que la investigación se cerraba, que el juez no veía señales para seguir adelante, los nervios de Almeriense seguían estando a prueba de lexatin. Junto a los nervios del caballero hay que imaginar los de sus familiares, viendo que la espada podía acabar cayendo, como así ha sido, sobre el cabeza de la familia. Son tantos los años de retraso por parte de la justicia, tantos lo que han pasado desde que se viene hablando de la imputación del que fuera consejero de la Junta, que se puede decir, sin posibilidad de equivocarnos, que no es justicia lo que tenemos. Manuel Recio se va a sentar en el banquillo de los acusados, y si cometió algún delito, de eso le acusa la justicia, no es lógico el retraso que viene padeciendo, los sufrimientos vividos por él y por sus familiares. El juez le pide nueve (9) millones de euros de fianza. No sé si el señor Recio tiene esa cantidad en sus cuentas corrientes. Si la tiene, tendría que explicar cómo, con un sueldo de consejero no parece que se pueda conseguir una cantidad así. En caso contrario le veo haciendo una cuestación (¿cómo se le llama ahora en inglés?) entre los ciudadanos de buen corazón. ¿Tienen tan buen corazón los ciudadanos como para aportar su óbolo para los nueve millones que tiene que recaudar el señor Recio, lo hará su partido, está el señor Sánchez por la labor, o solo está y se le espera para los catalanes? A uno le parecen demasiados millones los que le piden de aval, que quieren que les diga, pero hay que pensar que el juez lo hará con los datos que tiene delante y que nosotros por ahora no conocemos. Si los nervios del señor Recio han venido resistiendo estos años a base de lexatin, tras la petición de los nueve millones de fianza ante su juicio, debe andar el hombre, y se entiende, viviendo dentro de la caja del medicamento. ¿Qué pensará el señor Recio y familia de esos catalanes a los que se les van a amnistiar las deudas por delitos juzgados y condenados? ¿le llegará a él? Se hace necesario que la justicia cierre historias como esta con mayor celeridad. No es de recibo tener a un hombre, a una familia, con una espada justiciera sobre la cabeza. Si es culpable o inocente, hace tiempo que debería estar juzgado y la sentencia conocida. Son muchos años los que lleva Manuel Recio con el estigma de una prevaricación durante si tiempo en la Junta. Si es culpable lo debería haber pagado hace tiempo, si es inocente ¿quién le devuelve la tranquilidad perdida, el sufrimiento de su familia, el gasto de lexatin de estos años? Me van perdonar los señores de las puñetas, pero esto, por mucho que nos digan lo contrario, no es justicia. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Juan Torrijos Arribas Periodista 5 artículos Todos los firmantes