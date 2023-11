Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

El mejor doble de John Lennon estará en Almería con Los Escarabajos

lunes 30 de octubre de 2023 , 17:46h



El próximo sábado, 4 de noviembre, la sala almeriense Berlín Social Club recibirá a partir de las 22.00 horas el concierto que ofrecerán Los Escarabajos, banda de tributo de The Beatles que celebra su trigésimo aniversario en los escenarios y es de las pocas del mundo que tiene acreditado haber interpretado las más de 200 canciones grabadas por los de Liverpool, con la colaboración especial de excepción de Javier Parisi, considerado el doble de John Lennon más famoso del mundo y que cuenta con el beneplácito de la familia del propio artista. El concierto ha sido hoy presentado oficialmente por el concejal de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y la responsable de relaciones institucionales de Crash Music, Violeta Ferrer.

Diego Cruz ha querido recordar que “en los últimos tiempos estamos desarrollando un firme compromiso con la cultura de las salas, porque no sólo la administración debe tener ese papel, sino que en el mundo del tejido cultural deben intervenir más actores y es importante estar también de lado de la iniciativa privada, como hemos venido haciendo apoyando y dando difusión este pasado verano al ciclo de conciertos en la Plaza del Mar de El Toyo, como acabamos de hacer con el Festival de la Comedia de Kuver Producciones, que la mitad se ha desarrollado en el Teatro Cervantes, o con este concierto en la sala Berlín Social Club que en apenas año y medio viene realizando un excelente trabajo”.

Al respecto, la responsable de relaciones institucionales de Crash Music, Violeta Ferrer, ha apuntado que “Crash Music es la responsable de la programación y desde mayo de 2022 mantenemos una media de unos treinta conciertos al año, principalmente de indie, pop y rock, tanto emergentes como consolidados, que han venido teniendo una ocupación que oscila entre el 70-80%. Desde entonces a hoy la sala ha contado con más de 15.000 espectadores, con lo que eso supone para la dinamización del centro y también para el propio tejido empresarial relacionado con la música y los espectáculos”.

Las entradas se encuentran a la venta en https://entradas.crashmusic.es/ y lo estarán en la propia taquilla de la sala (situada en el Parque Nicolás Salmerón, 10) desde dos horas entres del comienzo del concierto. Tienen un precio de 15 euros si se adquieren de forma anticipada y de 18 euros si se hace en la taquilla de la sala.

Sobre Javier Parisi

Desde que en 2018 comenzara a seguirle Julian Lennon, el hijo de John, el argentino Javier Parisi se ha convertido el reconocido doble oficial del ex Beatle, llegando a tener autorización de la familia para ser tributo oficial, trabajar en varios documentales y sesiones de fotografía. El artista estará en Almería el próximo sábado, 4 de noviembre, actuando junto a la legendaria banda sevillana de homenaje a los Beatles Los Escarabajos, que este año celebran además su trigésimo aniversario. Una fusión explosiva que tendrá lugar en la sala Berlín Social Club. El concierto comenzará a las 22.00 horas y, producido por Crash Music, cuenta con la colaboración especial del Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

Javier Parisi, nacido en la ciudad de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina, comenzó a estudiar guitarra y el idioma inglés desde muy temprano en su infancia (tenía sólo 8 años), cuando fue profundamente influenciado por una nueva banda, que descubrió escuchando una de sus canciones en casa de sus padres. Eran The Beatles. A los veinte años decidió crear su primera banda tributo a los “Fab Four from Liverpool” con amigos de su barrio, punto de partida que lo empujó a comprar todos sus instrumentos musicales originales —guitarras, bajos y baterías— así como los mismos amplificadores. La banda empezó en locales pequeños hasta ganar notoriedad en la ciudad y así empezar a subir el listón y tocar en escenarios de mayor renombre.

Con ya nueve años de experiencia, su banda recibiría una invitación de los directores de la "International Beatleweek" de Liverpool para actuar en la "Convención Anual de los Beatles", tras ser recomendados por Allan Williams, primer manager de The Beatles, tras haberlos visto actuar en varias ocasiones en Argentina. Tras conocer a Helen Anderson, la distinguida diseñadora que creó las clásicas gorras de cuero para John Lennon a lo largo de su carrera, llegaría su contacto con Julian y, finalmente, visitar y conocer al resto de familia, que le dio su aprobación para todos sus proyectos.

Sobre Los Escarabajos

Por su parte, Los Escarabajos nacen de la mano del productor, escritor y coleccionista hispalense Enrique Sánchez (guitarra, teclados, voces), albergando a una treintena de músicos nacionales e internacionales a lo largo de veintidós promociones y cinco etapas diferentes. A él se suman José Luis Blanco (bajo zurdo, voces), José Vaquerizo (guitarra, teclados, voces) y José Manuel Bueno (batería, percusión, voces) en la formación actual del grupo.

Desde su concepción en otoño de 1993, Los Escarabajos han cosechado logros que no suelen engrosar la biografía de un artista versionador, ni mucho menos la de un replicante, pues su particular Homenaje a The Beatles discurre al margen de tales definiciones. Abrir la programación de las Fallas, inaugurar una calle dedicada a los Fab Four, impulsar el aprendizaje del inglés en centros docentes, reconsiderar tomas alternativas de composiciones, recuperar la obra inconclusa de John Lennon, tocar junto a figuras del círculo íntimo de The Beatles, culminar un disco en el legendario club The Cavern, hermanar su ciudad natal con la de sus ídolos, cortar un puente en contra de la violencia de género… constituyen sólo unos pocos.

Y, por si no bastase, a la historia de la banda hay que añadir las aportaciones de su fundador Enrique Sánchez, como publicar los libros Olé, ¡Beatles! y Beatles en el aire, realizar exposiciones o dar conferencias monográficas. Una vocación beat sentida y ejercida hasta sus últimas consecuencias, que ha recibido el merecido reconocimiento en 2010 de la Universidad de Sevilla en el curso The Beatles: Música e Imagen, con un certificado académico que acredita el haber interpretado en directo las 211 canciones de la fonografía oficial del cuarteto.

Con estas premisas, el grupo ha rebasado las 2.000 intervenciones en todo tipo de eventos, entre los que destaca la Beatleweek de Liverpool, donde ha representado a España durante ocho años consecutivos clausurando el Mathew Street Festival ante 50.000 personas, y posee doce álbumes en su discografía, con recopilatorios y compartidos. En lo primero, cabe mencionar otras experiencias en el extranjero como la Beatles Night francesa y el Fun ‘n’ Sun Festival portugués; en lo segundo, la banda sonora de la película Pobre juventud con Juan Luis Galiardo y Juan Diego como actores andaluces en el reparto, lanzada en 2018.