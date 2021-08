Ecologistas reclama al Gobierno que ordene la limpieza de Palomares

lunes 02 de agosto de 2021 , 15:42h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

El Ciemat dijo que no tenía capacidad para hacerlo







Ecologistas en Acción ha reclamado nuevamente al Consejo de Ministros que ordene la limpieza de la tierra contaminada de Palomares, en Cuevas del Almanzora y Vera (Almería) y proceda al almacenamiento temporal de los aproximadamente 6.000 metros cúbicos de residuos después de que el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) indicara que "no tiene capacidad" para realizar "la descontaminación" de las 40 hectáreas que mantiene bajo "vigilancia radiológica ambiental" por la presencia de plutonio y americio.



La organización ecologista ha impulsado un recurso de reposición ante la resolución emitida el pasado 14 de julio por el Consejo de Ministros, desde donde se decidió dar traslado de la solicitud al Ministerio para la Transición Ecológica, el cual se declaró incompetente en la materia antes de dar, a su vez, traslado al Ciemat, el cual también se ha desligado de esta labor.



Tras las inhibiciones de los distintos órganos a los que se ha trasladado la petición para la limpieza de la tierra contaminada, la entidad conservacionista mantiene que la competencia para ordenar la actuación en Palomares corresponde al Consejo de Ministros, según consta en el escrito registrado este lunes al que ha tenido acceso Europa Press.



En este sentido, desde Ecologistas en Acción recuerdan que el Consejo de Ministros ya ha adoptado "múltiples acuerdos" sobre este asunto, entre ellos la realización de un plan de investigación energética y medioambiental en materia de vigilancia radiológica, la expropiación forzosa de los terrenos afectados, y la restricción de uso de otros donde hubiese indicios de contaminación radiactiva el 17 de diciembre de 2004 o ampliar la expropiación forzosa a otras 30 hectáreas adicionales, el 28 de septiembre de 2007.



El Consejo de Ministros también acordó en sesión celebrada el 10 de noviembre de 2020 la desclasificación del Plan de Rehabilitación de Palomares aprobado en pleno por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el 5 de mayo de 2010, dentro de sus competencias para con este espacio. Dicho plan prevé retirar 50.000 metros cúbicos de tierra.



El colectivo argumenta además, a la hora de destacar la competencia del Consejo de Ministros, que en el asunto de la limpieza radiactiva de Palomares han intervenido varios ministerios "sin que ninguno tenga capacidad para ordenar la limpieza", entre ellos Defensa, Asuntos Exteriores o el antiguo Ministerio de Industria, así como órganos como el CSN, Ciemat o la anterior Junta de Energía Nuclear (JEN).



La petición de Ecologistas llega después de que el Ciemat les indicara en un escrito que su "competencia" como "organismo público investigador" es la de "continuar trabajando" en la "realización" del Programa de Vigilancia Radiológica Ambiental y de Personas (PVRAP) de Palomares.



Añade que esta labor se "lleva a cabo de manera continúa" y subraya que los resultados se "envían anualmente" al CSN, pero matiza que "no tiene capacidad para realizar la descontaminación de los terrenos implicados en el PVRAP".



Los ministerios de Presidencia y de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico indicaron en respuesta al colectivo conservacionista que es en este organismo en el que recae la competencia para la limpieza.



El plan que elaboró para llevar a cabo esa descontaminación precisó de la aprobación en pleno en 2010 del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ente regulador del que la Audiencia Nacional ha dicho recientemente que no tiene "labores ejecutivas" para poder hacerlo.



El primer ministerio en responder al escrito presentado por Ecologistas en Acción al Consejo de Ministros tras hacerse público el fallo de la Audiencia Nacional que desestimó su petición de que obligase al CSN a fijar plazo para llevar a cabo la restauración de las más de medio centenar de fincas que componen el área bajo vigilancia radiológica fue el de Presidencia.



Según la resolución, "carece de competencias" y comunica que da trasladado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "por entender que la cuestión planteada sí afectaría a su ámbito competencial", en este caso de la Secretaría de Estado de Energía".



Remarca que debe ser este departamento el que realice "la instrucción del procedimiento" al que da lugar la reclamación de Ecologistas en Acción y el que eleve "la correspondiente propuesta a la consideración del Consejo de Ministros".



La respuesta del ministerio que dirige Teresa Ribera es más escueta y se limita a informar de que ha dado traslado, en concreto el pasado día 19, del escrito al Ciemat "por ser de su competencia".



Ecologistas en Acción persigue, además de la "fijación de plazo" para ejecutar la limpieza, que se busque un almacenamiento "temporal" para los 6.000 metros cúbicos de residuos radiactivos que resultarían de la limpieza, tal y como se recoge en el PRP aprobado en 2010 que establece el límite máximo permisible de contaminación en 1 bq/g de americio 241.



El colectivo conservacionista considera que, al margen de las conversaciones con Estados Unidos (EEUU) al que el Gobierno de España condiciona de forma casi inexorable la limpieza, "corresponde" a este organismo iniciar la rehabilitación para "posteriormente encontrar almacenamiento definitivo a los residuos que no tiene que ser necesariamente en EEUU".



La sentencia la Audiencia Nacional, que daba respuesta a un contencioso-administrativo que se inició tras la negativa en 2017 del Consejo de Seguridad Nuclear y tuvo dos votos particulares, trasladó a la Administración del Estado la competencia para realizar la descontaminación.



Cuando el plan fue aprobado en 2010, se dio un plazo máximo de ejecución de tres años que ya ha sido ampliamente superado. En voto particular, dos de los magistrados de la sala, que señalaron la "falta de transparencia e información" en la gestión de este asunto, entendieron que la demanda debió estimarse en parte, encomendando al CSN, en el ejercicio de su condición de organismo regulador independiente único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica, "el impulso de la culminación del proyecto de rehabilitación".



Posteriormente, según añadieron, de los trabajos para el mantenimiento de las tierras contaminadas, "fijando a tales efectos un plazo razonable para la ejecución de estos cometidos y el cese de una situación que la población de Palomares lleva soportando más de 55 años".



Estos magistrados defienden, a diferencia de la mayoría del tribunal, que el CSN es la autoridad competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica para impulsar la adopción de medidas efectivas de intervención en el área contaminada.



El Gobierno debe informar a finales de 2021 a la Comisión Europea (CE), en el marco del convenio Euratom, los "progresos" alcanzados en la ejecución del Plan de Rehabilitación que prevé instalar in situ unas plantas de tratamiento de suelos para minimizar el volumen de terrenos a transferir a EEUU para su almacenamiento definitivo. El plan prevé también un programa de vigilancia adecuado para estas actividades.