El 46 Festival de Teatro de El Ejido levanta el telón con 'Muerte de un viajante' sábado 29 de abril de 2023 , 12:45h Escucha la noticia El reconocido actor español de cine, televisión y teatro Imanol Arias se ha subido a las tablas del Teatro Auditorio de El Ejido en la noche de este viernes, 28 de abril, como protagonista de la que ha sido la primera de las obras que componen la amplia programación del Festival de Teatro ejidense. El inicio de esta cuadragésimo sexta edición ha contado con la puesta en escena de la obra 'Muerte de un viajante', la cual se basa en la conocida novela de Arthur Miller que ha sido trasladada al teatro a partir de una adaptación de Natalio Grueso y bajo la dirección de Rubén Szuchmacher. En el transcurso de la actuación se hace una reflexión sobre la expresión de que el fin justifica los medios a través de intentar conseguir el popular sueño americano, una historia en la que también intervienen los actores Andrés Muñoz, Miguel Uribe, Fran Calvo, Cristina de Inza, Virginia Flores y Daniel Ibáñez. La edil de Cultura, Elena Gómez, no se ha perdido esta cita junto a la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez.

