Otras noticias #28F La congregación de las Hermanas Oblatas de Almería es homenajeada en el Día de Andalucía

El título de Hijo Predilecto de Andalucía ha recaído en el cantante Rafael Martos (Raphael)







El Consejo de Gobierno andaluz ha aprobado este martes conceder el título de Hijo Predilecto de Andalucía al cantante Rafael Martos, Raphael, así como distinguir a doce personas o entidades con las Medallas de la comunidad autónoma, entre ellas, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), la agencia de noticias Europa Press Andalucía, el dúo de humoristas Los Morancos y el Granada CF; y con la Medalla 'Manuel Clavero Arévalo' al Parlamento de Andalucía.



Así lo han anunciado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que este martes, de manera excepcional y con motivo del Día de Andalucía, que se conmemora el próximo 28 de febrero, se ha celebrado en Ronda (Málaga) y no en el Palacio de San Telmo de Sevilla, como suele ser habitual.



En concreto, la Junta ha distinguido con las Medallas de Andalucía, agrupadas en nueve categorías, al Círculo de la Amistad de Córdoba en la de Ciencias Sociales y las Letras; al cantaor y productor musical de flamenco Pepe de Lucía y al dúo de humoristas Los Morancos en la de Artes; al Granada CF en la del Deporte; a la congregación de las Hermanas Oblatas, comunidad de Almería, en la de Solidaridad y Concordia; a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y al consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, en la categoría de Economía y Empresas.



También, a la Asociación Española Contra el Cáncer en la de Investigación, Ciencia y Salud; a la agencia de noticias Europa Press Andalucía en la de Proyección de Andalucía; a la Asociación Andaluza de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (Ansemac) en la de Mérito medioambiental, y a José María Pacheco, de la Fundación Alalá Konecta, en la de Valores Humanos.



De igual modo, con la medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' ha sido galardonado el Parlamento de Andalucía, cuyos diputados a lo largo de su historia se han encargado de "impulsar el desarrollo social, político y económico de nuestra tierra", según ha puesto de relieve el presidente de la Junta.



Estas distinciones se entregarán, como ha venido siendo habitual en los últimos años, en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo 28 de febrero, si bien en esta ocasión con un aforo limitado debido a la pandemia de coronavirus, según ha confirmado Juanma Moreno, que ha comentado que el acto se ajustará al "exigente protocolo Covid que el propio Gobierno andaluz ha impulsado". MÉRITOS DE LOS PREMIADOS Sobre los galardonados, el presidente de la Junta ha elogiado los méritos que convierten a Raphael en "indiscutible merecedor" del título de Hijo Predilecto de Andalucía, y en esa línea ha subrayado que es un "linarense universal" que este año cumple 60 ininterrumpidos encima de los escenarios "representando una manera de ser, un talento natural y mostrándose como una figura indiscutible" de la canción española.



Por su parte, el vicepresidente Juan Marín ha explicado que el Círculo de la Amistad de Córdoba ha sido premiado por su "dedicación a la cultura y su compromiso social"; Pepe de Lucía, por su "rica aportación al flamenco como artista y productor"; Los Morancos, por "crear un estilo singular de humor tan necesario en esta época"; el Granada Club de Fútbol, por "sus 90 años de incansable competitividad deportiva que se cumplen este 2021", y la congregación de las Hermanas Oblatas, comunidad de Almería, por su "entrega absoluta a las mujeres faltas de apoyo social".



Además, la Junta ha distinguido a la Federación ATA por su "defensa de los trabajadores autónomos y su aportación a la prosperidad económica de Andalucía"; a Javier Targuetta, por su "brillante trayectoria y dedicación a proyectos industriales emblemáticos" en Andalucía, y a la Asociación Española Contra el Cáncer por su "trabajo en pro de la investigación médica y ayuda y acompañamiento a personas que sufren cáncer y sus familias.



También, a la agencia de noticias Europa Press Andalucía porque "cumple 30 años al servicio de la información" en la comunidad autónoma; a Ansemac, por su "importante papel como impulsora de la economía sostenible, especialmente en el ámbito de las mujeres empresarias andaluzas", y a José María Pacheco, fundador, presidente ejecutivo y máximo accionista individual del Grupo Konecta, por su "trabajo solidario en favor de los niños que necesitan el respaldo de la sociedad para ambicionar metas más altas", según ha desgranado el vicepresidente de la Junta. DISTINCIONES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA Las distinciones honoríficas que concede la Junta se recogen en el Decreto 602/2019, de 3 de diciembre, por el que se regulan las distinciones honoríficas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se crea el Catálogo de Premios concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía, que a su vez fue modificado recientemente por el Decreto 221/2020, de 21 de diciembre.



El título de Hijo Predilecto de Andalucía constituye la más alta distinción otorgada por la Junta a aquella persona cuyo trabajo o actuación cultural, científica, social, política o económica haya redundado en beneficio de Andalucía de manera extraordinaria y ejemplar, según reza el citado Decreto 602/2019, de 3 de diciembre.



Por su parte, la Medalla de Andalucía 'Manuel Clavero Arévalo' se concede en reconocimiento a la especial trayectoria de una persona física o jurídica, grupo o entidad, en la defensa y fomento del interés general de Andalucía.



Asimismo, la Medalla de Andalucía es la distinción honorífica que la Junta otorga a personas físicas o jurídicas, grupo o entidad en reconocimiento a las acciones, servicios y méritos excepcionales realizados en los ámbitos de actuación de las diferentes categorías.



Con la reciente modificación del Decreto 221/2020, la Junta ha creado, además, una nueva categoría de distinción honorífica de carácter extraordinario, la Medalla de Honor de Andalucía, cuya concesión excepcional reconoce a "aquella persona física o jurídica, grupo o entidad, de gran relevancia en agradecimiento a su vinculación con Andalucía y como reconocimiento a los valores dimanantes de su trayectoria vital". En su primera edición, este galardón ha recaído en el rey Felipe VI.



El año pasado --el primero en el que las medallas se agrupaban en las referidas nueve categorías aparte de la de Manuel Clavero Arévalo-- fueron distinguidos el periodista y escritor Antonio Burgos y el torero Curro Romero como Hijos Predilectos de Andalucía, y el expresidente de la Junta Rafael Escuredo con la distinción dedicada a Manuel Clavero Arévalo por su trayectoria en defensa y fomento del interés general de Andalucía.

