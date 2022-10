Síganos en Telegram: Gratis e inmediato ANDALUCÍA Ampliar El 57% del presupuesto de la Junta de Andalucía será social facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Moreno avanza que el Presupuesto 2023 crecerá un 11% en sanidad hasta 13.800 millones y un 15% en educación hasta 8.514 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha avanzado este jueves que el proyecto de Presupuesto para el próximo año 2023 que tiene previsto aprobar este viernes el Consejo de Gobierno va a aumentar la inversión en sanidad un once por ciento hasta alcanzar una cifra total de 13.800 millones de euros, "récord en la historia de la autonomía", y en educación un 15 por ciento hasta llegar a un montante global de 8.514 millones. Son datos que el presidente ha desgranado en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y en respuesta a la pregunta que le ha formulado el presidente del Grupo Socialista y secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, centrada en los fondos europeos que gestionará la Junta. Juanma Moreno ha avanzado que, "de cada 100 euros que aumenta el Presupuesto" andaluz del año que viene, "57 van para gasto social", y ha avanzado que destinarán para sanidad "1.350 millones de euros más" hasta alcanzar un montante de "13.800 millones de inversión sanitaria, casi 14.000 millones, una cifra récord en la historia de la autonomía" y "un 11% más" de incremento, según ha abundado. Además, el presidente ha indicado que, en Educación, la Junta presupuestará "1.127 millones más hasta alcanzar 8.514 millones, un 15% más" y "una cifra jamás soñada en 40 años de políticas sociales" en la comunidad autónoma, según ha defendido antes de reprochar a Espadas que "el desmantelamiento de la sanidad pública y de gran parte de la educación pública" en Andalucía "no la ha hecho un gobierno del PP, sino un PSOE con recorte tras recorte". "Algunos en los últimos diez años quitaron recursos en lo esencial para los andaluces, y nosotros los ponemos a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos", ha presumido en esa línea el presidente de la Junta y del PP-A, quien también ha puesto de relieve que, en el actual contexto de sequía, la Junta va a aumentar su presupuesto de obra hídrica "un 25% hasta llegar a 450 millones", y pretende "invertir y movilizar 4.000 millones hasta 2027" en esa materia. Posteriormente, en respuesta al portavoz del Grupo Popular, Toni Martín, el presidente Moreno ha incidido en que los Presupuestos que se van a aprobar este viernes son "claramente expansivos para cubrir las necesidades que tiene Andalucía", y ha recordado que superarán "los 45.000 millones, con un incremento de 5.200 millones". Moreno ha puesto de relieve además que el gobierno que él preside desde enero de 2019 ha "elevado los presupuestos en 4.000 millones de euros en política de inversión sanitaria, un 40 por ciento más" en tres años y nueve meses de legislatura anterior y de la actual. Además, ha destacado que, en el mismo periodo de tiempo, la Junta ha destinado un 34,5 por ciento más a educación, con 2.185 millones más de inversión, y un 48 por ciento más para servicios sociales, lo que se traduce en un aumento del presupuesto desde 2018 para ese concepto de 573 millones, según ha desgranado Moreno, que ha incidido en que todo eso lo ha compaginado su gobierno con bajadas de impuestos. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

