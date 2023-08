Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Ampliar juez presidiendo un tribunal en un juicio con el mazo (Foto: DALL·E ai art) El 92,3% de las solicitudes de asistencia jurídica gratuita son aprobadas sábado 26 de agosto de 2023 , 15:32h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 16.700 almerienses contaron el año pasado con abogados y procuradores de oficio cuyas retribuciones asume la Consejería de Justicia

Un total de 18.132 almerienses solicitaron el año pasado asistencia jurídica gratuita y el 92,3% (16.736) resultaron beneficiarios de este derecho que prestan los abogados y procuradores del turno de oficio, cuyas retribuciones asume la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública para garantizar un derecho fundamental como el acceso a la Justicia a cualquier persona independientemente de sus recursos económicos. Solo 1.346 solicitudes fueron denegadas, en la mayoría de los casos porque la persona no cumplía los requisitos para acceder a este derecho (1.152) y en 194 asuntos porque la Comisión provincial de Asistencia Jurídica Gratuita consideró que la pretensión era inviable o indefendible mientras que medio centenar expedientes están por resolver o han sido impugnados. Tienen derecho a asistencia jurídica gratuita las personas cuyos ingresos anuales brutos no superen dos veces el IPREM; 2,5 veces en el caso de familias con dos o tres miembros y tres veces este indicador para familias con cuatro miembros o más. También, sin límite de ingresos, las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en los procesos relativos a estas materias; los menores y las personas con discapacidad en casos de abusos o maltrato; y las personas con secuelas tras un accidente que les impidan realizar su actividad profesional y requieran ayuda para su vida cotidiana, en los procedimientos de reclamación de indemnización de daños personales y morales sufridos. Las solicitudes pueden presentarse en los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de abogados. En la web de la Consejería de Justicia pueden descargarse los formularios que hay que presentar, además de acceder a información sobre la documentación requerida y calcular, a través de un simulador, si se puede ser beneficiario de este derecho. Los profesionales que prestan este servicio certifican sus actuaciones de forma trimestral, tras lo que la Consejería de Justicia procede al pago de los mismos, a través de los colegios profesionales, una vez que éstos presentan a la Junta las certificaciones de las asistencias realizadas por sus colegiados. Tienen un mes para hacerlo desde el fin del trimestre correspondiente. Desde la pasada legislatura, se han agilizado los plazos en los que se transfiere el dinero a las entidades y actualmente se paga en una media de 15 días hábiles desde que se presentan las certificaciones. La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Carmen Navarro, ha destacado que “a principios de agosto se abonaron los servicios del segundo trimestre del año en un tiempo récord de 10 días hábiles desde que se presentaron las certificaciones gracias al esfuerzo de los profesionales de la Consejería y de los colegios”. Además, desde el 1 de enero de 2023 las cuantías que reciben los profesionales se han incrementado un 4% lineal mientras se tramita la nueva orden de módulos y bases que regula las retribuciones del turno de oficio, que estaban congeladas desde 2009. La misma, consensuada con los colegios profesionales, prevé subir un 16% de media las cuantías que percibirán los abogados y procuradores a partir de 2024. Turno de guardia 24 horas los 365 días del año Además, se incorporarán al sistema de Justicia Gratuita procedimientos que hasta ahora no se cubrían como la asistencia en procesos de mediación, la representación de las personas jurídicas o el trabajo que realicen a requerimiento judicial aunque luego la persona asistida no resulte beneficiaria del derecho a un letrado de oficio. El sistema de Justicia Gratuita garantiza la asistencia letrada durante los procedimientos judiciales a quienes no pueden pagarse un profesional pero también la disposición de abogados de guardia 24 horas al día 365 días al año. En 2022, los abogados almerienses realizaron 4.984 guardias durante las cuales atendieron a 13.905 personas. Además de las guardias para asuntos generales (donde fueron atendidas 12.191 personas) existen turnos especializados en materia de Extranjería (512 ciudadanos asistidos, Violencia de Género (678 personas atendidas) y Menores (524). Para 2023 se han incrementado el número de guardias autorizadas a los colegios de abogados de Andalucía en 7.300 más específicas para la asistencia a víctimas de violencia de género. Navarro ha puesto en valor “la labor social que realizan los abogados y procuradores del sistema de Justicia Gratuita para que cualquier persona tenga acceso a una asistencia profesional ante un procedimiento judicial independientemente de su situación económica”. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Noticias relacionadas El 90% de las personas atendidas en Almería en los SAVA son mujeres Justicia ultima la apertura de la nueva Oficina Fiscal en Almería