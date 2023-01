Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería El Aeropuerto de Almería recuperó el año pasado el 72% de la actividad de 2019

El número de viajeros alcanzó los 703.386 y el de vuelos superó los 11.000 Las conexiones internacionales aportaron el 55% de los pasajeros que se

desplazaron en vuelos comerciales

 En diciembre, el aeropuerto contabilizó cerca de 28.000 pasajeros y 560

operaciones

10 de enero de 2023

El Aeropuerto de Almería cerró 2022 con 703.386 pasajeros, una cifra que

equivale al 72% de los registros obtenidos en 2019. Este positivo balance

obedeció al dinamismo que mantuvieron tanto el tráfico nacional como el

internacional, lo que contribuyó a recortar distancias con los datos previos

a la pandemia.

El grueso de los pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales

(excluye aviación general y ejecutiva), al sumar 698.417. De ellos, 314.181

lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que

384.236 optaron por vuelos con el extranjero.

Especialmente notable fue el comportamiento del mercado internacional,

que mantuvo un ritmo de reactivación muy significativo. Muestra de ello es

que su actividad se multiplicó por más de tres respecto a 2021 y aportó el

55% del tráfico comercial del aeropuerto.

En términos absolutos, los países con mayor demanda fueron Reino Unido

(241.460 pasajeros), Bélgica (59.565), Holanda (23.830), Irlanda (21.335)

y, a cierta distancia, República Checa (10.748) y Luxemburgo (9.973).

Respecto al mercado doméstico, también mantuvo un significativo ritmo de

recuperación y se colocó en torno al 77% de los pasajeros nacionales

contabilizados en 2019.

En cuanto a las operaciones, el Aeropuerto de Almería atendió durante el

año pasado 11.045 movimientos (6.928 de ellos, comerciales), una cifra

muy similar ya a la de vuelos previos a la pandemia (un 93,7%).

Datos de diciembre

Durante el pasado diciembre, transitaron por el aeropuerto 27.955

pasajeros (el 79,6% del mismo mes de 2019), mientras que la cifra de

operaciones sumó 558 (el 89,1% de diciembre de 2019).

De los 27.534 usuarios que se desplazaron en vuelos comerciales en este

periodo, 24.430 tenían origen o destino en territorio nacional y 3.104, en el

De los 27.534 usuarios que se desplazaron en vuelos comerciales en este periodo, 24.430 tenían origen o destino en territorio nacional y 3.104, en el extranjero.

