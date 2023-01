Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Calendario Solidario 2023 a los Objetivos de Desarrollo Sostenible martes 10 de enero de 2023 , 12:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Personas con síndrome de Down han protagonizado las imágenes que ilustran los meses del calendario Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas ha sido la temática elegida este año para el Calendario Solidario 2023 de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down, Asalsido. De esta forma, la Asociación pretende apoyar estos Objetivos que también afectan directamente a las personas con síndrome de Down, como pueden ser el ‘Objetivo 3: Salud y Bienestar’, o el ‘Objetivo 10: Reducción de las Desigualdades’. Personas con síndrome de Down de todas las edades han protagonizado las imágenes que ilustran cada uno de los doce meses del calendario, realizadas en las siguientes ubicaciones: la Alcazaba de Almería, la sede de Asalsido, la vivienda de Asalsido, la Finca Experimental La Hoya (EEZA-CSIC), el almacén de Eurosol, el Aquarium Costa de Almería, el Monumento a las Víctimas del Campo de Mauthausen, el Cañillo de la Puerta de Purchena, el Parque de las Almadrabillas, el comedor de Asalsido, la Universidad de Almería y el barrio de La Chanca. El calendario se encuentra a la venta por 5 euros en la sede de Asalsido, con cuya recaudación se pretende impulsar distintos programas de inclusión. Han patrocinado este año el Calendario Solidario las empresas Eurosol, Global Colectividades, Laboratorio Pedro Echeverría, MACOFI Informática, McDonald’s Almería e IDESA. Han colaborado también cediendo el espacio de sus instalaciones para las fotos la Estación Experimental de Zonas Áridas de Almería (EEZA-CSIC), la SAT Eurosol y el Aquarium Costa de Almería. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.