Opinión

El agro almeriense brilla en Fruit Attraction

Juanjo Segura

sábado 07 de octubre de 2023 , 09:25h

Almería tiene potencial y argumentos para ser un espejo en el que mirarse en muchas facetas, pero si algo nos caracteriza como seña de identidad en el mundo es el liderazgo en la agricultura. Y así ha quedado patente una vez más en Fruit Attraction, el gran escaparate hortofrutícola de Europa que ha congregado en Madrid a miles de personas y multitud de empresas. Debemos felicitarnos porque el campo de nuestra tierra ha vuelto a demostrar por qué somos una referencia. En el Ayuntamiento tenemos un compromiso rotundo con el principal motor económico de nuestra ciudad y, dentro de las estrechas competencias que nos conciernen, ese apoyo se traduce en inversiones reales. Ejemplo: antes de que finalice este año, pondremos en marcha los trabajos para iluminar los caminos rurales de titularidad municipal del Paraje Guillén, en La Cañada. Cierto es que no ha sido un proceso sencillo, pero ahí está. Solo en la primera fase vamos a invertir más de 213.000 euros para instalar 105 puntos de luz. Dimos nuestra palabra a los vecinos y respondemos, tal y como nos comprometimos. En total, el proyecto afecta a más de 3.000 metros lineales y a una zona superior a las 100 hectáreas de invernadero. Pero no nos vamos a quedar ahí ya que esta actuación también llegará a Paraje Ferris y Paraje Trafaliñas, fruto de la excelente colaboración que mantenemos con la Diputación. En suma, el proyecto integral con todas las fases contempla más de 300 luminarias en más de ocho kilómetros de extensión de caminos rurales. Almería tiene ambición porque tiene potencial para llegar más lejos. Y somos la despensa de Europa también porque producimos con calidad, por lo que no existe mejor escenario que nuestra ciudad para celebrar 'Vestial2023', el primer congreso de gastronomía verde, en El Toyo. Mesas redondas, encuentros, talleres, catas, showcookings… un evento muy atractivo y singular que nos convierte en referente de la gastronomìa ligada a la agricultura de kilómetro 0. Dos grandes noticias que ojalá se van acompañadas de una campaña con precios justos para nuestros agricultores.

Juanjo Segura

Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Almería