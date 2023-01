Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Opinión El agua desalada no puede ser la única solución Aixa Almagro Más artículos de este autor Por viernes 13 de enero de 2023 , 17:29h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El calentamiento global está provocando una crisis mundial del agua. El aumento del nivel del mar está contaminando las fuentes de agua dulce. En respuesta, muchos países están invirtiendo en tecnología de desalinización para producir agua dulce. Sin embargo, el agua desalada no es respetuosa con el medio ambiente. Consume mucha energía, produce desechos y daña la vida marina. Por lo tanto, debemos buscar otras formas de producir agua y proteger nuestro medio ambiente. La producción de agua desalinizada requiere mucha energía, lo que contamina el medio ambiente. Por ejemplo, se necesitan unos 17.000 litros de agua para producir 1 kilovatio-hora de electricidad. Además, los gases de efecto invernadero que resultan de este proceso causan el calentamiento global y la contaminación. Necesitamos encontrar fuentes renovables de energía para impulsar las plantas de desalinización de agua. De lo contrario, estamos dañando el medio ambiente en un esfuerzo por salvarlo. Algunos de los subproductos de la desalinización son tóxicos para la vida marina. Por ejemplo, algunas plantas desalinizadoras devuelven salmuera al mar. La salmuera es agua salada que contiene productos químicos utilizados en el proceso de desalinización. Esta agua es dañina para la vida marina y puede alterar los ecosistemas acuáticos. El cambio en el ecosistema puede tener un efecto dominó en toda la cadena alimentaria, causando aún más daño. Esta es otra razón por la que debemos tener cuidado al elegir las fuentes de energía para las plantas desalinizadoras. Otros proyectos han fracasado debido a la contaminación y la destrucción de la vida marina. Por ejemplo, en 2010, una planta desaladora en España mató 100.000 peces debido a los altos niveles de sal en sus vertidos. Esa planta de desalinización finalmente se cerró porque estaba dañando el medio ambiente más de lo que estaba ayudando. Además, muchas plantas desalinizadoras también han dañado los ecosistemas por la sobrepesca o la contaminación de la vida marina. Por lo tanto, necesitamos investigar el daño potencial que las plantas desalinizadoras pueden causar a la vida marina antes de construirlas. Por otro lado, existen formas menos dañinas de obtener agua que la desalinización. Algunas de estas formas incluyen la recolección de agua de lluvia, el reciclaje y el uso de aguas grises de fregaderos y duchas. La recolección de agua de lluvia implica recolectar la lluvia de los techos en tanques que pueden usarse para inodoros y jardinería. El reciclaje implica el uso de aguas residuales de procesos industriales para regar cultivos y árboles, que luego devuelven agua limpia al medio ambiente. Además, las aguas grises se pueden usar para paisajizar jardines y descargar inodoros. Podemos utilizar estos métodos para producir agua sin dañar el medio ambiente. Además, es mejor mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales que las plantas desalinizadoras. El daño ambiental actual es causado por instalaciones de aguas residuales obsoletas. Por tanto, la mejora de estas instalaciones es mejor opción que la desalación. Además, existen otras formas de conservar el agua, como instalar techos verdes o recolectar agua de lluvia. Estas soluciones son respetuosas con el medio ambiente y pueden proporcionar a las ciudades toda el agua que necesitan. Muchos países han considerado la desalinización como una solución a sus problemas de agua porque no tienen acceso a otras fuentes de agua como nosotros en los Estados Unidos. estados Países como Arabia Saudita han recurrido a la desalinización para satisfacer sus necesidades de agua dulce. Según el Banco Mundial, Arabia Saudita tiene suficientes recursos renovables de agua dulce para satisfacer sus necesidades sin desalinización. Por lo tanto, es importante para nosotros invertir en otras formas de producir agua para que otros países puedan hacer lo mismo. Aunque el agua desalinizada es ecológica, aún puede dañar la vida marina si no se usa de manera responsable. Por lo tanto, necesitamos encontrar otras formas de producir agua y proteger nuestro medio ambiente. Invertir en fuentes de energía renovables y mejorar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales son mejores soluciones que la desalinización. Sin embargo, aún debemos investigar cómo usar responsablemente el agua desalinizada para que podamos evitar dañar la vida marina y nuestro medio ambiente. Invertir en tecnologías de desalinización de última generación puede ayudar a reducir los efectos negativos del agua desalada. Estas tecnologías se centran en el uso de energías renovables y la reutilización de agua para producir agua desalada. Esto significa que pueden aprovechar la energía solar para obtener agua desalada y, al mismo tiempo, ahorrar agua al reutilizar el agua desalada. Además, estas tecnologías también pueden ayudar a reducir el impacto ambiental de la extracción de agua de los recursos naturales. Sin embargo, el uso de tecnologías para producir agua desalada también puede tener un impacto medioambiental. El uso de energía solar para producir agua desalada puede tener un gran impacto en la producción de energía, ya que se requiere energía adicional para realizar este proceso. Además, el proceso de desalación puede provocar la contaminacion de los cuerpos de agua cercanos debido a los productos quimicos usados ​​para remover el sal. Esto puede dañar los ecosistemas acuáticos locales al aumentar el contenido de metales pesados ​​en el agua. Por lo tanto, es importante evaluar el impacto del proceso de desalación antes de su implementación. Sin embargo, hay alternativas menos invasivas que pueden ser usadas para reducir el impacto ambiental. Por ejemplo, se puede usar la reutilización de agua, el tratamiento de aguas residuales y el uso de la tecnología de captura de agua de lluvia. Estas opciones son más sostenibles y menos dañinas para el medio ambiente.