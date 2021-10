El alcade de El Ejido absuelto de las denuncias del PAL diez años después

martes 19 de octubre de 2021 , 12:32h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Francisco Góngora: “No tengo ni responsabilidad penal alguna ni responsabilidad civil directa en ninguno de los hechos que se han juzgado”





El alcalde de El Ejido ha comparecido tras conocer el fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, que concluye literalmente que “debemos absolver y absolvemos a Francisco Góngora de los delitos de los que fue acusado”.



Góngora ha señalado que “en el día de hoy, tras casi una década de instrucción y juicio oral, y frente a la petición del PAL y el Ministerio Fiscal de condena frente a mi persona por tres presuntos delitos, se me ha comunicado la sentencia de la Audiencia Provincial en la que se me absuelve de todos los delitos formulados por la acusación”.



La sentencia deja claro que no ha cometido delito alguno, ni delito fiscal, ni falsedad en documento público ni blanqueo de capitales y, por lo tanto, el pronunciamiento es de total absolución de los delitos por los que fue imputado y posteriormente acusado.



Para el alcalde “han sido 10 largos años en los que siempre he defendido mi inocencia. 10 años en los que he tenido que soportar muchas críticas y ataques. 10 años que siempre he afrontado con la convicción de ser inocente con respecto a todas y cada una de esas acusaciones. La sentencia concluye con mi absolución lo que yo siempre he dicho, que jamás cometí delito ni irregularidad alguna y que no debería de haber estado imputado ni acusado en este procedimiento”.



La sentencia condena a los administradores de Agrícola Euro-Alpujarra y de Murgis por delito fiscal como autores y como responsables civiles directos, y deberán de indemnizar solidariamente por la cantidad defraudada más los intereses. Igualmente, las sociedades deben de responder de la cantidad defraudada de forma subsidiaria.



Y establece que deben responder civilmente los socios en relación del beneficio obtenido por la empresa por el menor ingreso del Impuesto de Sociedades, en función de su participación en el accionariado, para evitar un posible enriquecimiento injusto de los mismos. Una cantidad, sin intereses, que minora la de los responsables civiles directos para que no haya enriquecimiento injusto de la Agencia Tributaria.



Al respecto, Góngora ha aclarado que “nunca he tenido ningún lucro y la sociedad nunca repartió beneficios, por lo que tendrá que hacer frente con sus activos -dos locales comerciales- a esa posible responsabilidad subsidiaria, y digo posible porque la sentencia aún no es firme, sino que cabe recurso de apelación ante instancia superior”.



El alcalde ha recordado que “este procedimiento arrancó por una denuncia del PAL, que actuó por venganza y por sus propios intereses frente a mi persona, y esta sentencia, con las mismas pruebas que constan en los autos desde hace muchos años, concluye que yo no tengo ni responsabilidad penal alguna ni responsabilidad civil directa. Detrás de todo esto, sin duda, están y han estado algunos de los acusados en la Operación Poniente, que interpusieron la denuncia en las semanas previas a las elecciones municipales de 2011”.



Para concluir, insiste en que “nunca cometí delito fiscal, nunca cometí delito de falsedad en documento público y nunca he cometido delito alguno de blanqueo de capitales. Mi inocencia no era un convencimiento personal, era un hecho acreditado a la luz de todas las pruebas, tal y como ahora se ha puesto de manifiesto”.