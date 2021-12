Capital El alcalde asiste a la Parada Militar en la base de la Legión en Viator miércoles 08 de diciembre de 2021 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Ramón Fernández-Pacheco, que ostenta el título de legionario de honor, celebra a la que es Patrona de España y del Arma de Infantería y aprovecha para subrayar los muchos vínculos que unen a la ciudad y la Legión El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, ha asistido este miércoles a la Parada Militar que, con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, ha tenido lugar en la Base Álvarez de Sotomayor, acuartelamiento de la Brigada ‘Rey Alfonso XIII’ de la Legión, en Viator. Presididos por el general de la Legión Melchor Marín Elvira, los actos conmemorativos de la que es Patrona de España y del Arma de Infantería han reunido a cientos de militares. Fernández-Pacheco, que tal día como este de hace tres años, recibía el título de legionario de honor por su colaboración y estrecha vinculación con la Legión, ha aprovechado la festividad de la Inmaculada para subrayar los “muchos vínculos que unen a la ciudad de Almería con la Legión”. La Parada Militar, en la que han participado cientos de militares de las distintas unidades de la Legión, ha incluido la imposición de condecoraciones al personal de la Brigada por los méritos contraídos en el ejercicio de sus funciones, a militares que han pasado a la reserva y han renovado su juramento ante la bandera, y el tradicional homenaje a los caídos por la patria ante el Cristo de la Buena Muerte. Asimismo, y en el marco de la Parada Militar, el general-jefe de la Brigada Melchor Marín Elvira ha entregado el tradicional chapiri a cinco civiles nombrados este día legionarios de honor. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

