Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar El subdelegado despide al general Marín Elvira, jefe de La Legión en Almería jueves 05 de octubre de 2023 , 13:03h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Deberá afrontar el nuevo mando de la Legión El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha despedido hoy del general de Brigada Melchor Marín Elvira, que deja el cargo que ha ocupado desde abril de 2021 para pasar a la situación de reserva. Con el general Melchor Marín Elvira, el subdelegado del Gobierno ha repasado los retos que la Brigada con base en Viator ha afrontado a lo largo de estos años y aquellos otros que tiene por delante. Entre otros aspectos, como ambos han señalado en su encuentro, buscar la “excelencia” en cada una de las acciones que la Brigada tenga encomendadas. El subdelegado del Gobierno ha destacado del general Martín Elvira “su disponibilidad y su trabajo, realizado siempre con vocación de servicio, entrega y generosidad”. El general Melchor Jesús Marín Elvira, nació en Lorca, Murcia, el 20 de junio de 1965. Ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza en el 1983, con la 43 promoción, obteniendo su despacho de teniente de Infantería en 1988. Ha ejercido el mando de unidades de La Legión, Unidades de la Brigada Paracaidista y Brigada Galicia VII, además de otras unidades de infantería. También ha pasado por los destinos de Mando de Doctrina, Mando de Apoyo Logístico Operativo y Cuartel General de alta Disponibilidad, entre otros. Tras su ascenso a general de Brigada, en octubre de 2019, fue destinado al Cuartel General de Alta Disponibilidad, siendo nombrado Jefe de la Brigada “Rey Alfonso XIII” II de La Legión el 9 de abril de 2021. El general Marín es diplomado de Estado Mayor y posee, entre otros cursos nacionales, el de Observadores de misiones de paz, Mando de Unidades Paracaidistas, así como el curso de Paracaidista de Apertura Manual, curso de Carros de Combate -Especialista, curso de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Españolas y el curso de Estado Mayor en Gran Bretaña. El general Marín Elvira se encuentra en posesión de numerosas condecoraciones nacionales y extranjeras. En cuanto a misiones internacionales, ha servido en Yugoslavia, Macedonia y con la OTAN en Afganistán. Durante su etapa en Viator, ha mandado el contingente español destinado a la misión de las Naciones Unidas en el sur de Líbano. Igualmente, con el general Marín Elvira al frente, la Legión ha avanzado en la implantación de la Brigada Experimental 2035, una iniciativa para renovar el Ejército de Tierra que se ensaya en esta unidad. En su despedida, el subdelegado del Gobierno ha agradecido al general Melchor Marín Elvira su labor y dedicación al frente de la Brigada Rey Alfonso XIII, II de la Legión, y su implicación en todas aquellas misiones que le han sido encomendadas. José María Martín ha obsequiado al general Marín Elvira con el escudo de España. Posteriormente, el hasta ahora jefe de La Legión en Almería ha firmado en el Libro de Honores de la Subdelegación del Gobierno. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas Trabajar en el Ejército: Te lo explican en Almería