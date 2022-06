Capital El alcalde celebra la distinción de Almería como 'Ciudad de la ciencia y la innovación' miércoles 08 de junio de 2022 , 07:11h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha celebrado que la capital haya sido distinguida junto a un total de 20 ciudades y municipios españoles como 'Ciudades de la Ciencia y la Innovación', un galardón de la Secretaría General de Innovación, perteneciente al Ministerio de Ciencia e Innovación, que "reconoce la labor de aquellas ciudades que se distinguen por su compromiso con la I+D+I, definiendo políticas locales y apoyando a empresas con un fuerte componente científico, tecnológico e innovador". La capital almeriense ha sido distinguida dentro de la categoría de ciudades de más de 100.000 habitantes junto a Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Alcobendas (Madrid) y Algeciras (Cádiz) y su inclusión "nos permite formar parte de la asociación Red Impulso de 'Ciudades de la ciencia y la innovación' (ARINN), un foro de encuentro y de definición de políticas locales innovadoras donde se comparten experiencias y proyectos", ha explicado el Ayuntamiento en una nota. Entre las ventajas que supone formar parte de esta red se encuentra la posibilidad de optar a subvenciones tanto del Gobierno como de la Unión Europea, a través de líneas específicas de financiación, para acoger proyectos innovadores en el ámbito de la ciencia, la investigación y el conocimiento. El alcalde ha mostrado su "satisfacción" por este reconocimiento "porque uno de nuestros objetivos como ciudad es atraer el talento y esta distinción en un paso fundamental para situarnos entre las ciudades a la vanguardia del compromiso con la I+D+I para aplicar los avances tecnológicos a la gestión local e impulsar políticas locales innovadoras", ha indicado. El primer edil ha querido "agradecer y reconocer la labor del vector de innovación del Plan Estratégico Almería 2030 y las cartas de apoyo y el trabajo de organismos e instituciones como la Junta de Andalucía, Diputación, Universidad, Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA), Cámara de Comercio, Fundación Cajamar, Colegios Profesionales, Plataforma Solar, Tecnova y numerosas empresas innovadoras, así hasta un total de 38, que han sido claves para obtener esta distinción". Según la candidatura presentada por la Oficina del Plan Estratégico Almería 2030, en representación del Ayuntamiento de la capital, se ha destacado el esfuerzo que se realiza desde el Consistorio en el impulso de la cuádruple hélice de innovación, estimulando alianzas entre la administración, la empresa privada, Universidad (y otras áreas creadoras de conocimiento), así como con la sociedad civil almeriense. En el documento se destaca la gestión innovadora municipal, con proyectos como la Estrategia Almería Ciudad Smart Mobility para la gestión integral de la movilidad a través de la inteligencia artificial; el proyecto cultural innovador CAMINA; la Plataforma Smartcity o la Agenda Urbana Digital. También se ha valorado el propio sistema innovador de la ciudad en sectores tan destacados como la agroindustria, donde la investigación y el desarrollo de organismos públicos y privados han convertido a Almería en un referente de innovación. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.