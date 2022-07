Capital El alcalde comparte una mañana de actividades con ‘A Toda Vela’ jueves 14 de julio de 2022 , 15:46h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Acompañado por Margarita Cobos, María del Mar García Lorca y Paola Laynez, Fernández-Pacheco reconoce el gran trabajo en ocio inclusivo que hace esta asociación para personas con discapacidad intelectual El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha compartido una mañana con los chavales del campus urbano de verano de la Asociación para personas con discapacidad intelectual ‘A Toda Vela’ y lo ha hecho en el marco de un taller de seguridad vial que se ha desarrollado en el Parque Infantil de Tráfico de Almería (PITA) a cargo de agentes de Policía Local. Acompañado por las concejalas Margarita Cobos, María del Mar García Lorca y Paola Laynez, el regidor ha reconocido el “maravilloso trabajo que hace ‘A Toda Vela’ en favor del ocio inclusivo” a través de esta escuela de verano que, además, “aprovecha todos los recursos que la ciudad pone a su disposición para organizar un variado programa de actividades con la finalidad de entretener, divertir e integrar a almerienses con diferentes capacidades”. Con el apoyo de siete voluntarios, ocho chicos con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años participan de este campus urbano de verano que pretende ser “alternativa de ocio en comunidad después de la etapa escolar”, explica Daniel Martínez Luque, coordinador de esta escuela de verano que se desarrolla durante todo el mes de julio en las instalaciones municipales del centro de servicios sociales comunitarios de Ciudad Jardín. Una iniciativa de ‘A Toda Vela’ que, como otras asociaciones constituyen en Almería una “inmensa red de solidaridad que apoyan a las personas que más lo necesitan”, ha señalado el alcalde, que se ha mostrado “orgulloso” de poder disfrutar de un rato de ocio con personas como Andrea, Pablo, Emilio, Sergio o Carmen, entre otros. Todos ellos, se han acercado esta mañana de jueves hasta el Parque Infantil de Tráfico (en las instalaciones de la Jefatura de Policía Local) y lo han hecho en autobús público urbano. Recursos municipales “Una de las razones por las que esta actividad de verano se llama campus urbano es porque se utilizan los recursos e instalaciones y espacios que ofrece la ciudad”, apunta Martínez Luque, que señala cómo el programa está jalonado de propuestas en la playa, en instalaciones municipales como centros vecinales o la biblioteca. Esto permite a los usuarios de ‘A Toda Vela’ “disfrutar como cualquier otro ciudadano almeriense y hacerlo en integración con personas de su misma edad, los voluntarios, con las que comparte ocio”, subraya el coordinador del campus, que hace hincapié en que esa integración para el disfrute del ocio en comunidad es uno de los grandes valores de la asociación ‘A Toda Vela’. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.